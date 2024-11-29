Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу после СОЧ или дезертирства — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу после СОЧ или дезертирства

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу после СОЧ или дезертирства
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу после СОЧ или дезертирства
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул военные части или дезертировал.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы, или дезертировали и добровольно прибыли на место прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продлевается.
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Также возобновляются выплаты денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов довольствия, льгот и социальных гарантий.
Отмечается, что начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинские части или места прохождения службы и добровольно прибывших и выразивших готовность продолжения прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.
По материалам:
РБК-Україна
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