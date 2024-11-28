Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год — Finance.ua

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год
Президент Украины подписал закон «О государственном бюджете» на следующий год.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Он отметил, что главным приоритетом сметы остается усиление обороноспособности страны.
Президент Украины подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн", — рассказал Шмигаль.
Также средства будут направлены на:
- социальная защита — 420,9 млрд грн;
- на здравоохранение — 217 млрд грн;
- на образование — 199 млрд грн.
По информации премьера, в целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы — 2,05 трлн грн.
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«Правительство ясно понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Есть слаженность ветвей власти и прочная поддержка наших партнеров», — сказал Шмигаль.
Напомним, в ноябре Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на следующий, 2025 год. Как и следовало ожидать, у него есть значительный дефицит — запланированные расходы превышают плановые доходы более чем на 1,5 трлн гривен. Большинство экспертов уверены: гривня и дальше будет падать. А доллар, на который ориентирована наша экономика, расти.
Государственный бюджет 2025 г.: доходы, расходы, дефицит. И как это повлияет на курс.
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