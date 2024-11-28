Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год — Finance.ua

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год

Президент Украины подписал закон «О государственном бюджете» на следующий год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что главным приоритетом сметы остается усиление обороноспособности страны.

Читайте также Как происходило финансирование бюджета и что с госдолгом: анализ Счетной палаты

Президент Украины подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн", — рассказал Шмигаль.

Также средства будут направлены на:

социальная защита — 420,9 млрд грн;

на здравоохранение — 217 млрд грн;

на образование — 199 млрд грн.

По информации премьера, в целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы — 2,05 трлн грн.

Читайте также ЕС утвердил бюджет на 2025 год

«Правительство ясно понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Есть слаженность ветвей власти и прочная поддержка наших партнеров», — сказал Шмигаль.

Напомним, в ноябре Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на следующий, 2025 год. Как и следовало ожидать, у него есть значительный дефицит — запланированные расходы превышают плановые доходы более чем на 1,5 трлн гривен. Большинство экспертов уверены: гривня и дальше будет падать. А доллар, на который ориентирована наша экономика, расти.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.