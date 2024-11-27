Госбюджет 2025: что будет с курсом доллара — Finance.ua

Госбюджет 2025: что будет с курсом доллара Сегодня 08:00 — Валюта

Госбюджет 2025: что будет с курсом доллара, freepik

В ноябре Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на следующий, 2025 год. Как и следовало ожидать, в нем есть значительный дефицит — запланированные расходы превышают плановые доходы более чем на 1,5 трлн гривен. Большинство экспертов уверены: гривна и далее будет падать. А доллар, на который ориентирована наша экономика, — расти.

Доходная часть бюджета планируется в размере 2 045,2 млрд гривен, а расходная составляет аж 3 607,8 млрд гривен. Более половины этих запланированных расходов — 2 224,8 млрд гривен — собираются израсходовать на сектор безопасности и обороны.

Депутаты планируют, что предельный размер дефицита бюджета в 2025 году составит 19,4% от ВВП, а государственный и гарантированный государством долг на конец 2025 года не должен превысить 8,62 трлн гривен — 97% от ВВП.

Что будет с курсом

Депутаты планируют, что его курс не превысит 45 гривен за доллар в следующем году. Этот показатель заложен и в госбюджет.

Часть экспертов относятся к этой цифре скептически, поскольку для поддержки курса доллара на прогнозном уровне Украина должна получить все средства, которые запланированы в Госбюджете. Получит ли она их — как внутренние доходы и заимствования, так и внешние — открытый вопрос. Особенно на фоне результатов выборов в США и турбулентности, возникшей в результате этих выборов в мировой политике.

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Сказать здесь что-то сейчас сложно, поскольку не понятно, как будут развиваться события. Пока что по поводу курса доллара, исходя из опыта предыдущих лет, можно сказать следующее: если не будет резких изменений, указанных в предыдущем абзаце, прогноз Правительства относительно его стоимости плюс-минус соответствует действительности.

Однако, как уже отмечалось, точную цифру его цены пока не может сказать никто. Поэтому будем пока исходить из расчетов Правительства, в то же время памятуя о том, что 45 гривен за доллар — это прогноз на конец 2025 года, а не на весь год.

Справка Finance.ua:

банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Население прогнозирует курс на уровне 44,54 грн/доллар. Финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар;

курс гривны на уровне 45 грн за доллар в 2025 году может стать нереальным без международной финансовой поддержки. В случае уменьшения финансирования США возможно существенное ослабление валюты, считает экономист Сергей Якубовский.



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