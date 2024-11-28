Как происходило финансирование бюджета и что с госдолгом: анализ Счетной палаты — Finance.ua

Как происходило финансирование бюджета и что с госдолгом: анализ Счетной палаты Сегодня 15:05

Как происходило финансирование бюджета и что с госдолгом: анализ Счетной палаты

Объем средств внешней поддержки от международных партнеров, полученных в качестве заимствования и безвозвратной помощи, за три квартала 2024 года уменьшился на 16,6% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Об этом свидетельствует анализ Счетной палаты Украины.

Что происходило с финансированием госбюджета и государственным долгом Украины за этот период — рассказываем дальше.

Финансирование государственного бюджета

71,8% средств в бюджет за три квартала поступило из внутренних источников.

При этом от размещения облигаций, прежде всего военных, на внутреннем рынке получено 377 млрд грн, что на 2,8% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

В общем объеме внутренних заимствований в 1,5 раза увеличилась доля среднесрочных облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), это сократило расходы на погашение внутреннего долга в этом году и будет способствовать уменьшению риска рефинансирования внутреннего долга в последующих бюджетных периодах.

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Также с Единого казначейского счета (ЕКС) было привлечено 260 млрд грн средств для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета. В случае непогашения до конца года задолженности перед ЕКС нагрузка на государственный бюджет в следующем году увеличится.

Государственный долг

Общий объем государственного и гарантированного государством долга в январе-сентябре 2024 увеличился на 16,1% до 6,4 трлн гривен.

При этом расходы по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга были на 10,1% меньше плана на отчетный период.

Экономии способствовали, в частности:

меньший по сравнению с планом на отчетный период объем выпуска краткосрочных ОВГЗ с погашением в отчетном периоде;

меньший по сравнению с учтенным в расчетах показателей госбюджета-2024 средний обменный курс гривны к иностранным валютам, в частности евро — на 2,7%;

приостановка платежей по государственным внешним обязательствам в связи с их реструктуризацией.

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