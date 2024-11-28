Как происходило финансирование бюджета и что с госдолгом: анализ Счетной палаты — Finance.ua
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Как происходило финансирование бюджета и что с госдолгом: анализ Счетной палаты

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Как происходило финансирование бюджета и что с госдолгом: анализ Счетной палаты
Как происходило финансирование бюджета и что с госдолгом: анализ Счетной палаты
Объем средств внешней поддержки от международных партнеров, полученных в качестве заимствования и безвозвратной помощи, за три квартала 2024 года уменьшился на 16,6% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Об этом свидетельствует анализ Счетной палаты Украины.
Что происходило с финансированием госбюджета и государственным долгом Украины за этот период — рассказываем дальше.

Финансирование государственного бюджета

71,8% средств в бюджет за три квартала поступило из внутренних источников.
При этом от размещения облигаций, прежде всего военных, на внутреннем рынке получено 377 млрд грн, что на 2,8% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.
В общем объеме внутренних заимствований в 1,5 раза увеличилась доля среднесрочных облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), это сократило расходы на погашение внутреннего долга в этом году и будет способствовать уменьшению риска рефинансирования внутреннего долга в последующих бюджетных периодах.
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Также с Единого казначейского счета (ЕКС) было привлечено 260 млрд грн средств для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета. В случае непогашения до конца года задолженности перед ЕКС нагрузка на государственный бюджет в следующем году увеличится.

Государственный долг

Общий объем государственного и гарантированного государством долга в январе-сентябре 2024 увеличился на 16,1% до 6,4 трлн гривен.
При этом расходы по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга были на 10,1% меньше плана на отчетный период.

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Экономии способствовали, в частности:
  • меньший по сравнению с планом на отчетный период объем выпуска краткосрочных ОВГЗ с погашением в отчетном периоде;
  • меньший по сравнению с учтенным в расчетах показателей госбюджета-2024 средний обменный курс гривны к иностранным валютам, в частности евро — на 2,7%;
  • приостановка платежей по государственным внешним обязательствам в связи с их реструктуризацией.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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