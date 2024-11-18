Комитет ВР одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению — Finance.ua

Комитет ВР одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению Сегодня 12:17 — Казна и Политика

Комитет ВР одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению

Комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению госбюджет на 2025 год.

По словам Железняка, комитет по бюджету внес финальные правки в текст законопроекта: не переводить больницы на казначейское обслуживание и исключить норму о возможности партиям вкладывать средства в облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ).

Комитет предложил внести следующие изменения в законопроект:

$2 млрд (90 млрд грн) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании исключительно, чтобы покрыть военные расходы, а именно — закупить оружие. Они отображены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны;

оставили 4% НДФЛ (кроме военного) в громадах (т.е. в общей сложности будет 64% для громад) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменят субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 миллиарда гривен;

разрешили прифронтовым громадам не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 миллиона гривен);

дополнительные 128 миллионов «Укрзализныци» направят на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры (фактически — железнодорожного полотна). Софинансирование — обязательное условие предоставления европейских средств;

дополнительные 277,1 миллиона гривен НАН направят, в том числе на исследования в военной сфере;

исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ;

исключили обязательство больницам держать деньги на счетах в казначействе.

Остальные положения остались без изменений и утверждены в том виде, в каком их подавало правительство.

На этой неделе должно состояться заседание Рады, на котором парламентарии проголосуют за закон во втором чтении и в целом.

Напомним, 31 октября Верховная Рада одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2025 год.

По прогнозам Министерства экономики Украины, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс доллара на уровне 45 гривен за $1. Прогноз финансирования госбюджета на следующий год предполагает снижение дефицита бюджета до 19,4% внутреннего валового продукта (ВВП), что, как пишут в правительстве, отвечает показателям согласованных с международными партнерами. Среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 24 389 грн (ожидаемая средняя зарплата в 2024 году — 20 581).

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