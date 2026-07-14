Рада уволила Свириденко Сегодня 15:40

Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины, что означает отставку всего состава Кабинета Министров. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

После отставки правительство будет продолжать выполнять свои полномочия до начала работы нового состава Кабмина. Среди возможных кандидатов на должность нового премьер-министра называли главу НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого.

Юлия Свириденко возглавляла правительство с 17 июля 2025 года.

Кадровые изменения в правительстве

12 июля Владимир Зеленский заявил , что в Украине начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Он Зеленский встретился с Юлией Свириденко, где сообщил, что она покинет пост главы правительства и возглавит «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».

14 июля Finance.ua писал , что Свириденко не приняла предложение стать послом Украины в США после отставки с должности премьера. Также она рассказала о причинах отставки. По ее словам, Зеленский четко дал понять, что необходимо обновление Кабмина и усиление определенных направлений. В частности, можно более эффективно реализовывать социальную и образовательную политику.

Зеленский также обозначил главные приоритеты будущего Кабмина: подготовка страны к тяжелейшей зиме, защита энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизация экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

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