0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада уволила Свириденко

35
Фото: Ярослав Железняк
Фото: Ярослав Железняк
Верховная Рада проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины, что означает отставку всего состава Кабинета Министров. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.
После отставки правительство будет продолжать выполнять свои полномочия до начала работы нового состава Кабмина. Среди возможных кандидатов на должность нового премьер-министра называли главу НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого.
Юлия Свириденко возглавляла правительство с 17 июля 2025 года.
Место для вашей рекламы

Кадровые изменения в правительстве

12 июля Владимир Зеленский заявил, что в Украине начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Он Зеленский встретился с Юлией Свириденко, где сообщил, что она покинет пост главы правительства и возглавит «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».
14 июля Finance.ua писал, что Свириденко не приняла предложение стать послом Украины в США после отставки с должности премьера. Также она рассказала о причинах отставки. По ее словам, Зеленский четко дал понять, что необходимо обновление Кабмина и усиление определенных направлений. В частности, можно более эффективно реализовывать социальную и образовательную политику.
Зеленский также обозначил главные приоритеты будущего Кабмина: подготовка страны к тяжелейшей зиме, защита энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизация экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.
По материалам:
Finance.ua
КабминВерховная РадаСвириденко
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems