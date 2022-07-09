Рада увеличила расходы госбюджета: куда направят деньги — Finance.ua

Рада увеличила расходы госбюджета: куда направят деньги
Верховная Рада увеличила расходную часть государственного бюджета на 80,9 млрд грн. За законопроект № 7523 проголосовали 244 депутата.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Куда направят средства
Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, деньги хотят направить на:
- соцпомощь (+5,7 млрд грн)
- субсидии на ЖКХ (+3,3 млрд грн)
- выплаты ВПЛ (+32,3 млрд грн)
- пенсии (+32,3 млрд грн)
- программу поддержки фермеров и с/х производителей (+1,5 млрд грн)
- фонд развития предпринимательства (+4 млрд грн)
- «Доступные кредиты 5-7-9%» (+4 млрд грн)
- субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (+1,6 млрд грн.).
«Также предусмотрены госгарантии для построения экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути», — рассказал нардеп.
Источники покрытия:
- 4 млрд — внутренние заимствования;
- 75,43 млрд внешние заимствования;
- ~1,55 млрд грант ЕС (на поддержку с/х).
«То есть будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга», — констатирует Железняк.
Справка Finance.ua:
- с начала широкомасштабной войны с россией общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 млрд грн;
- по словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, Украина должна отсрочить все выплаты по внешнему госдолгу. Рынок ждет объявление по этому поводу, и это не означает дефолт;
- В Министерстве финансов заявили, что война стоит Украине 5 млрд долларов в месяц.
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