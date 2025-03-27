Рада создала систему реагирования на кибератаки — Finance.ua

Рада создала систему реагирования на кибератаки Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Рада создала систему реагирования на кибератаки

Верховная Рада создает систему реагирования на кибератаки.

Соответствующее решение принял парламент на своем заседании, которое транслирует на своем youtube-канале депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

За принятие соответствующего законопроекта № 11290 в целом проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226.

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В Украине создается и обеспечивается функционирование национальной системы реагирования на инциденты кибербезопасности, кибератаки, киберугрозы в отношении информационных, электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем, в которых обрабатываются государственные информационные ресурсы или информация с ограниченным доступом, требование о защите которой установлено законом, объектов критической.

Обеспечивать функционирование такой системы должна Государственная служба специальной связи и защиты.

В состав национальной системы реагирования на кибератаки входят: CERT-UA, являющееся национальной командой реагирования на кибератаки (национальный CSIRT), и отраслевые и региональные команды реагирования на инциденты кибербезопасности, кибератаки, киберугрозы (отраслевые и региональные CSIRT), которые создаются органами госвласти или органами местного самоуправления с целью усиления возможности реагирования на кибератаки в соответствующей отрасли, сфере или соответствующем регионе.

Українські Новини По материалам:

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