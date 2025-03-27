Рада создала систему реагирования на кибератаки — Finance.ua

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Рада создала систему реагирования на кибератаки

Казна и Политика
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Рада создала систему реагирования на кибератаки
Рада создала систему реагирования на кибератаки
Верховная Рада создает систему реагирования на кибератаки.
Соответствующее решение принял парламент на своем заседании, которое транслирует на своем youtube-канале депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
За принятие соответствующего законопроекта № 11290 в целом проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226.
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В Украине создается и обеспечивается функционирование национальной системы реагирования на инциденты кибербезопасности, кибератаки, киберугрозы в отношении информационных, электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем, в которых обрабатываются государственные информационные ресурсы или информация с ограниченным доступом, требование о защите которой установлено законом, объектов критической.
Обеспечивать функционирование такой системы должна Государственная служба специальной связи и защиты.
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В состав национальной системы реагирования на кибератаки входят: CERT-UA, являющееся национальной командой реагирования на кибератаки (национальный CSIRT), и отраслевые и региональные команды реагирования на инциденты кибербезопасности, кибератаки, киберугрозы (отраслевые и региональные CSIRT), которые создаются органами госвласти или органами местного самоуправления с целью усиления возможности реагирования на кибератаки в соответствующей отрасли, сфере или соответствующем регионе.
По материалам:
Українські Новини
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