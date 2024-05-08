Рада разрешила перечислять средства от продажи имущества госпредприятий в госбюджет — Finance.ua

Рада разрешила перечислять средства от продажи имущества госпредприятий в госбюджет Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Рада разрешила перечислять средства от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон об изменениях в Бюджетный кодекс, позволяющие относить средства от продажи имущества государственных предприятий в государственный бюджет. «За» проголосовали 243 депутата.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Рада проголосовала закон об изменениях в Бюджетный кодекс для того, чтобы стало возможно зачислять в государственный бюджет средства, полученные от реализации имущества госпредприятий», — отметил он.

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Законопроектом, в частности, предлагается прежде всего включить в источники формирования специального фонда государственного бюджета средства, полученные от реализации имущества государственных унитарных предприятий в соответствии с законом «Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины», с направлением таких средств на осуществление мероприятий, связанных с прекращением государственных унитарных предприятий в соответствии с настоящим законом, а также внести некоторые технико-юридические уточнения для устранения разногласий между нормами этого закона и другого законодательства.

По данным ФГИУ, сейчас в Украине более 1200 государственных неработающих предприятий, которые существуют только на бумаге и генерируют значительные потери для государства.

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Новый Закон № 3037-ІХ позволит погасить долги неработающих предприятий перед государственным бюджетом и работниками, вводя механизм самофинансирования процедуры ликвидации соответствующих предприятий (т.е. без расходования дополнительных бюджетных средств).

Принятие этого законопроекта закрепит в бюджетном законодательстве механизм финансирования процесса прекращения соответствующих государственных унитарных предприятий и обеспечит реализацию предусмотренных задач нового Закона № 037-ІХ.

Фінансовий клуб По материалам:

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