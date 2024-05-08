Правительство изменило условия аренды госимущества на время военного положения: кто сможет не платить — Finance.ua
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Правительство изменило условия аренды госимущества на время военного положения: кто сможет не платить

Недвижимость
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Правительство изменило условия аренды госимущества на время военного положения: кто сможет не платить
Правительство изменило условия аренды госимущества на время военного положения: кто сможет не платить
Кабмин внес изменения в постановление от 27 мая 2022 г. № 634 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения».
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В частности, решили освободить от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных на военную службу.
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А также — прекратить начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества, расположенного на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или на временно оккупированных территориях (согласно Перечню территорий, 2022 № 309 (с изменениями)).
Кроме этого, коммунальным предприятиям, полностью или частично финансируемым за счет местного бюджета, разрешили аренду госимущества без проведения аукциона для целей обустройства общежитий для ВПЛ по цене 1 гривна за 1 квадратный метр площади.
Эти изменения были разработаны Фондом государственных имуществ Украины в сотрудничестве с Минреинтеграции и другими ведомствами.
По материалам:
Економічна Правда
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