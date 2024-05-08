Правительство изменило условия аренды госимущества на время военного положения: кто сможет не платить — Finance.ua

Правительство изменило условия аренды госимущества на время военного положения: кто сможет не платить Сегодня 10:15 — Недвижимость

Правительство изменило условия аренды госимущества на время военного положения: кто сможет не платить

Кабмин внес изменения в постановление от 27 мая 2022 г. № 634 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения».

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, решили освободить от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных на военную службу.

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А также — прекратить начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества, расположенного на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или на временно оккупированных территориях (согласно Перечню территорий, 2022 № 309 (с изменениями)).

Кроме этого, коммунальным предприятиям, полностью или частично финансируемым за счет местного бюджета, разрешили аренду госимущества без проведения аукциона для целей обустройства общежитий для ВПЛ по цене 1 гривна за 1 квадратный метр площади.

Эти изменения были разработаны Фондом государственных имуществ Украины в сотрудничестве с Минреинтеграции и другими ведомствами.

Економічна Правда По материалам:

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