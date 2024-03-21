ФГИ привлек в госбюджет 200 миллионов от аренды госимущества — Finance.ua

ФГИ привлек в госбюджет 200 миллионов от аренды госимущества Сегодня 19:14

Фонд государственного имущества Украины привлек в госбюджет за почти первый квартал этого года 200 миллионов гривен от аренды госимущества.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

«Свыше 200 млн грн от аренды госимущества. Такая сумма поступила в госбюджет за неполный первый квартал 2024 года. От офисных помещений и гаражей до складов и магазинов — перечень объектов аренды самый разный», — заявил он.

Фонд сейчас сдает 8 млн квадратных метров, и на сегодняшний день потенциальными объектами для аренды являются еще более 2,5 млн квадратных миллиметров госимущества по всей стране.

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«Сейчас к аукционам готовим около 40 лотов в разных регионах Украины. Их суммарная площадь насчитывает 9,4 тысячи квадратных метров. Среди них больше всего активов сосредоточено на Полтавщине. Это 32 лота общей площадью более 5,4 тысячи квадратных метров», — добавил Коваль.

Другие — расположены в Киеве и Киевской области, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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