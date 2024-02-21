Фонд госимущества оценил столичную гостиницу «Украина» более чем в 1 миллиард гривен — Finance.ua
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Фонд госимущества оценил столичную гостиницу «Украина» более чем в 1 миллиард гривен

Казна и Политика
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Фонд госимущества оценил столичную гостиницу «Украина» более чем в 1 миллиард гривен
Фонд госимущества оценил столичную гостиницу «Украина» более чем в 1 миллиард гривен
Фонд государственного имущества завершил оценку гостиницы «Украина» в Киеве и планирует выставить ее на приватизацию в конце лета.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль в интервью изданию Mind.
«Мы уже завершили процедуру оценки отеля — это 1,039 млрд грн без НДС. Готовимся к аукциону, который планируем в конце лета — возможно, даже зайдем в III квартал», — сказал Коваль.
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По его словам, отель функционирует лучше, чем год назад, увеличив наполняемость и доходы, в частности благодаря проведению деловых мероприятий. В Фонде госимущества фиксируют интерес к объекту со стороны иностранных операторов гостиничного рынка.
«Интерес со стороны рынка есть, в том числе со стороны иностранных операторов, уже запрашивающих техническую информацию по нему. Более того, иностранцы рассматривают эту гостиницу как перспективную „пятерку“ (на сегодняшний день она имеет 4 звезды)», — рассказал глава ФГИУ.
Ранее глава ФГИУ Виталий Коваль уже заявлял, что Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию гостиницу «Украина» в Киеве. Гостиница накопила более 45 млн грн долгов. Поэтому в планах Фонда его приватизация.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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