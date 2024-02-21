Фонд госимущества оценил столичную гостиницу «Украина» более чем в 1 миллиард гривен — Finance.ua

Фонд госимущества оценил столичную гостиницу «Украина» более чем в 1 миллиард гривен Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Фонд госимущества оценил столичную гостиницу «Украина» более чем в 1 миллиард гривен

Фонд государственного имущества завершил оценку гостиницы «Украина» в Киеве и планирует выставить ее на приватизацию в конце лета.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль в интервью изданию Mind

«Мы уже завершили процедуру оценки отеля — это 1,039 млрд грн без НДС. Готовимся к аукциону, который планируем в конце лета — возможно, даже зайдем в III квартал», — сказал Коваль.

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По его словам, отель функционирует лучше, чем год назад, увеличив наполняемость и доходы, в частности благодаря проведению деловых мероприятий. В Фонде госимущества фиксируют интерес к объекту со стороны иностранных операторов гостиничного рынка.

«Интерес со стороны рынка есть, в том числе со стороны иностранных операторов, уже запрашивающих техническую информацию по нему. Более того, иностранцы рассматривают эту гостиницу как перспективную „пятерку“ (на сегодняшний день она имеет 4 звезды)», — рассказал глава ФГИУ.

Ранее глава ФГИУ Виталий Коваль уже заявлял , что Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию гостиницу «Украина» в Киеве. Гостиница накопила более 45 млн грн долгов. Поэтому в планах Фонда его приватизация.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

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