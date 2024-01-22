ФДМУ планує виставити на приватизацію готель «Україна» (фото) — Finance.ua
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ФДМУ планує виставити на приватизацію готель «Україна» (фото)

Фондовий ринок
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ФДМУ планує виставити на приватизацію готель «Україна» (фото)
ФДМУ планує виставити на приватизацію готель «Україна» (фото)
Фонд державного майна України планує виставити на приватизацію готель «Україна» у Києві.
Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.
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«Відвідав державне підприємство, яке знаходиться у підпорядкуванні ФДМУ. Шість конференц-залів, кімнати для переговорів та фонд у 363 номери. Готель „Україна“ — працює і буде працювати», — зазначив він.
Наразі через воєнний стан готель недозаповнений, але щомісяця тут проходять в середньому 15 конференцій. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. А також є паркінг на 80 автівок.
фото номеру в готелі «Україна»
фото номеру в готелі «Україна»

Борги

Готель накопичив більше 45 млн грн боргів. Тому у планах Фонду — його приватизація.
Завдання ФДМУ, щоб будь-яке підприємство, яке знаходиться в його управлінні, було прибутковим або знайшло нового ефективного власника.
«Під час війни маємо використовувати внутрішні резерви держави. А приватизація — це дохід в бюджет, із якого фінансуються Сили оборони. А також робочі місця, нові можливості для створення бізнесу і розвитку територій», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • Фонд державного майна в 2024 році планує виставити на приватизаційні аукціони близько тисячі об'єктів.
  • Виставлення на приватизацію близько тисячі об'єктів наступного року відкриває нові можливості для бізнесу. Всі вони будуть продаватись через приватизаційні аукціони, що забезпечує справедливість та прозорість процесу.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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