ФДМУ планує виставити на приватизацію готель «Україна» (фото) — Finance.ua

ФДМУ планує виставити на приватизацію готель «Україна» (фото) Сьогодні 10:10 — Фондовий ринок

ФДМУ планує виставити на приватизацію готель «Україна» (фото)

Фонд державного майна України планує виставити на приватизацію готель «Україна» у Києві.

Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

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«Відвідав державне підприємство, яке знаходиться у підпорядкуванні ФДМУ. Шість конференц-залів, кімнати для переговорів та фонд у 363 номери. Готель „Україна“ — працює і буде працювати», — зазначив він.

Наразі через воєнний стан готель недозаповнений, але щомісяця тут проходять в середньому 15 конференцій. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. А також є паркінг на 80 автівок.

фото номеру в готелі «Україна»

Борги

Готель накопичив більше 45 млн грн боргів. Тому у планах Фонду — його приватизація.

Завдання ФДМУ, щоб будь-яке підприємство, яке знаходиться в його управлінні, було прибутковим або знайшло нового ефективного власника.

«Під час війни маємо використовувати внутрішні резерви держави. А приватизація — це дохід в бюджет, із якого фінансуються Сили оборони. А також робочі місця, нові можливості для створення бізнесу і розвитку територій», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

Фонд державного майна в 2024 році планує виставити на приватизаційні аукціони близько тисячі об'єктів.

Виставлення на приватизацію близько тисячі об'єктів наступного року відкриває нові можливості для бізнесу. Всі вони будуть продаватись через приватизаційні аукціони, що забезпечує справедливість та прозорість процесу.

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