Рада ратифицировала Соглашение о финансировании программы Interreg Europe 2021−2027 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада ратифицировала Соглашение о финансировании программы Interreg Europe 2021−2027

Казна и Политика
24
Рада ратифицировала Соглашение о финансировании программы Interreg Europe 2021−2027
Рада ратифицировала Соглашение о финансировании программы Interreg Europe 2021−2027
Верховная Рада приняла за основу и в целом правительственный проект Закона «О ратификации Соглашения о финансировании программы Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027». «За» проголосовали 279 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Читайте также
Соглашение направлено на создание условий для привлечения международной технической помощи со стороны ЕС в рамках программы Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027, одной из программ межрегионального сотрудничества (Interreg C), являющейся основным элементом политики ЕС в отношении стран-соседей.
Как ранее отмечал глава финансового Комитета ВР Даниил Гетманцев: «Программа Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027 имеет целью улучшение управления сотрудничеством через формирование совместных решений для противодействия вызовам в реализации политики сплоченности ЕС».
Читайте также
По его словам, полноценное участие Украины в программе Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027 позволит привлечь финансирование ЕС для поддержки развития всех украинских регионов.
Глава Комитета сообщил, что основной задачей программы Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027 является содействие разработке проектов, которые представляют общий интерес и должны быть направлены на достижение одной из следующих целей. В частности, более умная Европа, более «зеленая» Европа, более социальная Европа, более сплоченная Европа, Европа ближе к гражданам, лучшее региональное управление.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems