Рада ратифицировала Соглашение о финансировании программы Interreg Europe 2021−2027 — Finance.ua

Рада ратифицировала Соглашение о финансировании программы Interreg Europe 2021−2027 Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Рада ратифицировала Соглашение о финансировании программы Interreg Europe 2021−2027

Верховная Рада приняла за основу и в целом правительственный проект Закона «О ратификации Соглашения о финансировании программы Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027». «За» проголосовали 279 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Соглашение направлено на создание условий для привлечения международной технической помощи со стороны ЕС в рамках программы Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027, одной из программ межрегионального сотрудничества (Interreg C), являющейся основным элементом политики ЕС в отношении стран-соседей.

Как ранее отмечал глава финансового Комитета ВР Даниил Гетманцев: «Программа Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027 имеет целью улучшение управления сотрудничеством через формирование совместных решений для противодействия вызовам в реализации политики сплоченности ЕС».

По его словам, полноценное участие Украины в программе Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027 позволит привлечь финансирование ЕС для поддержки развития всех украинских регионов.

Глава Комитета сообщил, что основной задачей программы Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027 является содействие разработке проектов, которые представляют общий интерес и должны быть направлены на достижение одной из следующих целей. В частности, более умная Европа, более «зеленая» Европа, более социальная Европа, более сплоченная Европа, Европа ближе к гражданам, лучшее региональное управление.

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