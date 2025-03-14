Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией, — Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией, — Зеленский

24
Украина нацелена на углубление экономического сотрудничества с Турцией. Соглашение о свободной торговле может быть ратифицировано уже в ближайшее время.
Об этом сообщает Telegram-канал и президент Владимир Зеленский.
Украинский президент сообщил, что встреча с представителями турецкого правительства и бизнеса стала результатом предварительных договоренностей с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Зеленский подчеркнул важность присутствия турецкого бизнеса в Украине, отметив, что государство ценит это, а также помощь и поддержку, в том числе поставки «байракторов».
«Сегодня мы обсудили усилия по приближению справедливого и длительного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины», — подчеркнул глава Украины.
Он также отметил, что Киев рассматривает Турцию как одного из стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности.
По его словам, Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита президента Эрдогана.
Напомним, что сегодня, 13 марта, два турецких министра (торговли, сельского и лесного хозяйства) во главе делегации ведущих представителей турецкого бизнеса посетили Украину. На встрече с президентом Зеленским говорилось о проектах по восстановлению и отстройке Украины, участии в них турецких подрядчиков.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems