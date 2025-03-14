Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией, — Зеленский Сегодня 10:13

Украина нацелена на углубление экономического сотрудничества с Турцией. Соглашение о свободной торговле может быть ратифицировано уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Telegram-канал и президент Владимир Зеленский.

Украинский президент сообщил, что встреча с представителями турецкого правительства и бизнеса стала результатом предварительных договоренностей с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Зеленский подчеркнул важность присутствия турецкого бизнеса в Украине, отметив, что государство ценит это, а также помощь и поддержку, в том числе поставки «байракторов».

«Сегодня мы обсудили усилия по приближению справедливого и длительного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины», — подчеркнул глава Украины.

Он также отметил, что Киев рассматривает Турцию как одного из стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности.

По его словам, Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита президента Эрдогана.

Напомним, что сегодня, 13 марта, два турецких министра (торговли, сельского и лесного хозяйства) во главе делегации ведущих представителей турецкого бизнеса посетили Украину. На встрече с президентом Зеленским говорилось о проектах по восстановлению и отстройке Украины, участии в них турецких подрядчиков.

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