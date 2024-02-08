Рада продлила мораторий на банкротство угледобывающих госпредприятий до 2025 года — Finance.ua

Рада продлила мораторий на банкротство угледобывающих госпредприятий до 2025 года Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Рада продлила мораторий на банкротство угледобывающих госпредприятий до 2025 года

Верховная Рада продлила мораторий на банкротство государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2025 года.

За принятие соответствующего законопроекта № 10 086 проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226.

В пояснительной записке говорится, что угольная отрасль значительно пострадала от военной агрессии россии, после 24 февраля ¼ государственных шахт оказались на временно оккупированной территории.

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При этом энергетические объекты Украины подвергаются ежедневным обстрелам врага, но предприятия работают, чтобы обеспечивать поставки угля на предприятия тепловой генерации.

Отмечается, что сегодня работа предприятий угольной отрасли важна прежде всего с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны в осенне-зимний период.

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Также Рада до 1 января 2025 года приостановила совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений в исполнительных производствах, по которым должником является госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Кроме того, останавливается совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений в исполнительных производствах, по которым должниками являются операторы системы распределения, осуществляющие распределение электроэнергии на территориях лицензированной деятельности, в состав которых входят территории, на которых велись боевые действия по состоянию на 31 декабря 2023 года, или территории, временно оккупированные россией по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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