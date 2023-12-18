Мировой спрос на уголь достиг новой рекордной отметки — Finance.ua

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Мировой спрос на уголь достиг новой рекордной отметки

Энергетика
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Мировой спрос на уголь достиг новой рекордной отметки
Мировой спрос на уголь достиг новой рекордной отметки
Международное энергетическое агентство оценило глобальный спрос на уголь в 2023 году на исторически высоком уровне — 8,5 млрд тонн. Но в агентстве отметили, что в ближайшие годы начнется снижение спроса на уголь благодаря «значительному расширению мощностей возобновляемых источников энергии».
Об этом сообщает Euronews.
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Как сообщило Международное энергетическое агентство, мировой спрос на уголь в 2023 году достигнет рекордного уровня — 8,5 млрд тонн. Но эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы спрос начнет снижаться.
В докладе экспертов указывается, что рост спроса на уголь в глобальном масштабе составит около 1,5%. Больше всего ископаемого топлива используется в Азии. Китай увеличил потребление почти на 5%, а Индия — на 8% по сравнению с 2022 годом.
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Однако, эксперты указывают, что в некоторых странах использование угля снизилось примерно на 20%, так как значительная доля глобальных выбросов СО2 связана с производством электроэнергии и тепла путем сжигания угля.
Эксперты прогнозируют, что пик мирового спроса на уголь, нефть и газ придется на ближайшие годы, после чего начнется снижение ввиду «значительного расширения мощностей возобновляемых источников энергии».
По материалам:
УНН
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