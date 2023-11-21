Один из крупнейших поставщиков отказывается от угля ради альтернативы — Finance.ua

Один из крупнейших поставщиков отказывается от угля ради альтернативы Сегодня 06:52 — Энергетика

Один из крупнейших поставщиков отказывается от угля ради альтернативы

Швейцарский угольный гигант Glencore уже не на словах, а в реальности реализует план отказа от угля и перехода на зеленые ресурсы.

Информацию приводит The Wall Street Journal со ссылкой на слова генерального директора компании Гэри Негла.

Эксперты также напоминают, что Негл сделал имя и карьеру, руководя поставками угля. Теперь именно он возглавляет программу по отказу от него. Этот шаг является самым большим стратегическим решением компании за последние годы.

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Как говорит The Wall Street Journal, это означает, что Glencore планирует сосредоточиться на укреплении своих позиций как основного поставщика металлов, необходимых для аккумуляторов электромобилей и других экологических технологий.

«Мы имеем одни из лучших в мире металлов, ориентированных на будущее», — сказал Нейгл на прошлой неделе, имея в виду активы Glencore в производстве никеля, меди, кобальта и цинка. «Это будет компания по переходу на металлы в мире», — добавил он.

Задача для Нейгла состоит в том, чтобы осуществить плавный выход из угля, который долгое время был ключевой прибылью для компании и составлял более половины прибыли Glencore в прошлом году. Нейгл сказал, что мир все еще нуждается в энергии во время перехода, которую помогают обеспечить угольные активы Glencore. Компания также заявила, что планирует закрыть угольные шахты до 2050 года.

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Сейчас среди мировых экспертов бытует мнение, что отказ от угольных активов может способствовать повышению стоимости акций Glencore, которых некоторые инвесторы избегали из-за влияния компании на рынок угля.

Ранее Нейгл говорил, что американские инвесторы более прагматичны и сосредоточены на прибылях по сравнению с Европой, где на решения больше влияют экологические, социальные и управленческие проблемы.

Безусловно, рыночные условия могут измениться через два-три года, говорит Джордж Чивли, управляющий лондонским фондом, инвестирующим в компании, занимающиеся природными ресурсами. Тем не менее, он считает, что выделение угля «устранит зону неопределенности» для Glencore и позволит ей сосредоточиться на расширении своего металлургического бизнеса.

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