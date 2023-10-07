Государство наводит порядок в угольной отрасли — Finance.ua

Государство наводит порядок в угольной отрасли Сегодня 07:01 — Энергетика

Государство наводит порядок в угольной отрасли

Министерство энергетики Украины реализует системную программу по повышению эффективности работы государственных угольных предприятий, в частности по увеличению добычи угля. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Александр Хейло.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Исторически угольная отрасль была стратегическим направлением энергосектора. Однако из-за непрозрачных процедур приватизации, которые состоялись в предыдущие годы, многие успешные предприятия оказались в частных руках. В государственной собственности остались шахты с высокой себестоимостью добычи угля или предприятия с бременем долгов. С частью государственных компаний частники смогли работать благодаря реализации определенных инвестпрограмм. Однако, как показывает практика, инвестпрограммы остаются только планами на бумаге», — подчеркнул Александр Хейло.

Замминистра отметил, что подобная ситуация, в частности, сложилась в крупнейшей государственной угледобывающей компании — ГП «ПК «Краснолиманская», где государственная добыча угля прекратилась еще в 2018 году. В соответствии со спецразрешением право добычи угля на поле шахты было предоставлено частной компании ООО «Краснолиманская». Однако за это время добыча угля госпредприятием так и не началась, а частный инвестор не подтвердил статус выполнения взятых на себя обязательств по инвестиционным программам.

Чтобы изменить ситуацию, в Минэнерго было принято решение о назначении исполняющим обязанности директора ГП «ПК «Краснолиманская» Сергея Сивцова. Замминистра подчеркнул, что бывший руководитель предприятия был уволен в связи с невыполнением своих служебных обязанностей.

«Первоочередная задача нового руководителя — восстановить государственную добычу угля. Также нужно незамедлительно провести инвентаризацию и аудит деятельности. Понятно, что наведение порядка не нравится частным компаниям, привыкшим паразитировать на госсобственности», — сказал Александр Хейло.

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