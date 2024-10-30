Рада приняла закон об усовершенствовании работы МСЭК — Finance.ua
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Рада приняла закон об усовершенствовании работы МСЭК

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла законопроект № 11 225, которым совершенствуют процедуру прохождения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в Украине.
«За» проголосовали 284 парламентария, сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
Нововведения предполагают возможность участия в заседаниях МСЭК в режиме онлайн. Ожидается, что благодаря этому удастся снизить затраты времени и средств для пациентов.
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Кроме того, для установления инвалидности больше не будет обязательно личное присутствие человека — для комиссии достаточно будет проанализировать медицинские документы.
Также информацию о выводах МСЭК будут вносить в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ), чтобы упростить доступ врачей к данным, улучшить прозрачность и ускорить процесс.
Для изменения Кабмин должен установить максимальные сроки, в течение которых комиссии должны принять решение по результатам заседаний. Правительство дополнительно должно создать перечень оснований, по которым рассмотрение дел МСЭКи должны проводить дистанционно, заочно или в форме выездного заседания.
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Кроме того, Кабинет министров обязали сформировать перечень грубых нарушений, за совершение которых работники МСЭК могут временно лишить участия в комиссиях, права выполнять функции и принимать участие в принятии решений.
Также законопроект предусматривает организацию и разделение системы МСЭКов на комиссии первого, второго и других уровней.
«Так называемая „большая реформа“ системы реабилитации затягивается во времени. Поэтому есть настоятельная потребность в точечных изменениях процедуры проведения медико-социальной экспертизы, для улучшения уже сегодня для гражданских и военных пациентов процедур установления степени устойчивого ограничения жизнедеятельности, группы инвалидности и выполнения стратегии компенсации на основе индивидуального реабилитационного плана», — говорится в пояснительной записке авторов законопроекта.
По материалам:
Українська правда
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