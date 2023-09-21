Рада приняла постановление, согласно которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация — Finance.ua
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Рада приняла постановление, согласно которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация

Казна и Политика
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Рада приняла постановление, согласно которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация
Рада приняла постановление, согласно которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация
Верховная Рада приняла постановление, согласно которому правительство гарантирует поставщикам Минобороны компенсацию всех расходов и заложенную прибыль в стоимости товаров.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Рада приняла постановление в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения (№ 10 071).
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Парламент постановил Кабмину гарантировать исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их выполнением, а также суммы прибыли (вознаграждения поставщика) в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения, согласно условиям государственных контрактов (договоров).
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Как отметил Гончаренко, это постановление устраняет проблему, которая позволяла министерствам включать прибыль в цену товаров во время оборонных закупок.
Ранее Госаудитслужба признала прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности убытками государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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