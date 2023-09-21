Рада приняла постановление, согласно которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация — Finance.ua

Рада приняла постановление, согласно которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация
Верховная Рада приняла постановление, согласно которому правительство гарантирует поставщикам Минобороны компенсацию всех расходов и заложенную прибыль в стоимости товаров.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Рада приняла постановление в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения (№ 10 071).
Парламент постановил Кабмину гарантировать исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их выполнением, а также суммы прибыли (вознаграждения поставщика) в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения, согласно условиям государственных контрактов (договоров).
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Как отметил Гончаренко, это постановление устраняет проблему, которая позволяла министерствам включать прибыль в цену товаров во время оборонных закупок.
Ранее Госаудитслужба признала прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности убытками государства.
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