НАТО разработает для Украины программу по исследованию и улучшению закупочных процедур Минобороны — Finance.ua

НАТО разработает для Украины программу по исследованию и улучшению закупочных процедур Минобороны Сегодня 11:13 — Казна и Политика

НАТО разработает для Украины программу по исследованию и улучшению закупочных процедур Минобороны

НАТО разработает для Украины специальную программу по исследованию и улучшению закупочных процедур Минобороны.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал на брифинге в понедельник.

«У нас есть договоренность с НАТО. У меня был разговор и переписка с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они берутся в этом году для нас сделать программу Procurement Review. Это программа, которая исследует наши закупочные процедуры и даст советы, что можно улучшить, усилить с точки зрения транспарентности, контроля, ответственности», — сказал Резников.

Он добавил, что уже прошло два обучения украинских специалистов в других странах, в том числе и тех, что не входят в НАТО, но имеют свои агентства по оборонным закупкам, в частности в Швеции.

«Наши члены команды агентства, занимающегося оборонными закупками, уже были на тренингах там, первый опыт уже привезли», — сказал Резников.

Напомним, 23 августа 2023 года на заседании Комитета ВР по антикоррупционной деятельности Министерство обороны передало пакет документов об обстоятельствах скандальных закупок зимней одежды для военнослужащих. Ранее в Минобороны заявили, что готовы содействовать в проверке всех поставленных по контракту зимних курток, чтобы снять какие-либо сомнения по поводу получения военнослужащими зимней одежды по результатам выполнения контрактов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.