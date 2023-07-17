Украина может получить приглашение в НАТО до того, как выполнит национальную программу, — Кулеба Сегодня 09:12

Украина может получить приглашение в НАТО до того, как выполнит национальную программу, — Кулеба

Украина может получить приглашение присоединиться к НАТО еще до того, как выполнит Годовую национальную программу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Он сообщил, что до конца года состоится встреча министров иностранных дел НАТО. В частности, на саммите в Вильнюсе проговорили, какие решения могут быть приняты на этой встрече.

«Но скажу вам так, что НАТО — это такой „прикольный“ институт, в отличие от ЕС, где все так супер-зарегламентировано. И процессуально НАТО очень политический институт. Поэтому я не удивлюсь, если приглашение стать членом НАТО Украина получит гораздо быстрее, чем будет выполнено то, о чем мы договоримся в рамках Годовой национальной программы (ГНП)», — сказал министр.

Годовая национальная программа

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе Украина так и не получила четких условий и графика вступления. При этом на нем было согласовано совместное коммюнике по Украине, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

В частности, говорится, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия. При этом для государства отменили ПДЧ (план действий для членства).

В то же время Украина должна выполнить Годовую национальную программу до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что сейчас ведутся консультации о том, что это будет за документ. Важно, что он будет одобрен в двустороннем формате, и это будет краткая программа.

Она также отметила, что в первую очередь Украина будет концентрироваться на блоках, касающихся взаимосовместимости и невоенной помощи. В частности, построения совместимых с НАТО систем, включая ПВО, а также управление определенными ресурсами, реабилитации и имплементации стандартов НАТО в обороне.

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