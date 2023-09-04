Проблемная дебиторская задолженность Минобороны составляет 2,7% — Резников — Finance.ua

Проблемная дебиторская задолженность Минобороны составляет 2,7% — Резников Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Министр обороны Алексей Резников заявил, что всего 2,7% дебиторской задолженности министерства является проблемной.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу

По словам Резникова, с начала полномасштабного вторжения, когда министерство заключало контракты по упрощенной процедуре, доля проблемной дебиторской задолженности составляет 2,7% от общего количества закупок.

Министр добавил, что речь идет о недопоставленных или поставленных несвоевременно товарах или некачественных товарах, которые нуждались в замене.

«Или они (поставщики — ред.) говорят: мы поставим, но просим перенести сроки, потому что нам лицензию не дал производитель третьей страны, и т. д. Или это украинские предприятия, не закупившие какие-то составные элементы, не успевшие произвести изделия, которые мы у них заказали», — объяснил министр.

Кроме того, Резников подчеркнул, что таких судебных тяжб сотни. «Но, мало того, в тех 2,7%, что я вам назвал, будете смеяться, еще, наверное, несколько миллиардов — это наследство, которое мне досталось с предыдущих лет. То есть есть должники, украинские в первую очередь, подрядчики, которые не выполнили своих обязательств, и мы с ними в начатых в отношении меня судах, а мы уже просто их поддерживаем. Это входит в те 2,7% проблемной дебиторки», — сказал Резников.

Также Минобороны ежемесячно имеет «живую дебиторку». Речь идет о контрактах, предусматривающих поставки только в 2024-м, 2025-м году.

По его словам, подобные сделки касаются долгосрочных программ. «Если бы им сейчас не заплатили, они не смогли бы делать, потому что это ракетная программа, противоракетная программа. Это наши уважаемые компании, как „Луч“, например, который делает Нептун», — отметил министр обороны.

Економічна Правда По материалам:

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