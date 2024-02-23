Рада поддержала законопроект о единой роуминговой зоне со странами ЕС — Finance.ua

Рада поддержала законопроект о единой роуминговой зоне со странами ЕС
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Присоединение Украины к роуминговой зоне Европейского Союза — это еще один шаг на пути к цифровому безвизу с ЕС», — говорится в сообщении.
Украина обязалась внедрить законодательство ЕС по роумингу до апреля 2024 года. «Это выполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций», — добавляют в министерстве.
Что изменится
Украинцы смогут не платить дополнительный сбор за связь во время путешествий до 4 месяцев по Европе.
Это правило будет касаться и приехавших в Украину европейцев.
«В дальнейшем ожидаем принятие законопроекта народными депутатами Украины в целом», — подчеркнули в Минцифры.
Напомним, в апреле прошлого года Совет ЕС поддержал решение включить общий роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Присоединение Украины к зоне бесплатного роуминга ЕС является одним из ключевых мер пересмотренного Плана приоритетных действий. Этот план — дорожная карта для полной имплементации «углубленной и всеобъемлющей» зоны свободной торговли между ЕС и Украиной и дальнейшей интеграции Украины в Единый рынок ЕС.
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