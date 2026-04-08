0 800 307 555
ру
Рада поддержала закон о налогообложении доходов с цифровых платформ

Казна и Политика
90
Фото: народный депутат Ярослав Железняк
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 15111-д о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложении.
Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
Внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, путем имплементации Модельных правил ОЭСР и Директивы DAC 7 является международным обязательством Украины в соответствии с Меморандумом между Украиной и Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике.

Что предусматривает документ

Доработанный документ предусматривает ряд изменений, которые упрощают подход к налогообложению доходов, полученных через цифровые платформы, по сравнению с первоначальной версией правительства. В частности, законопроект учитывает требования по обмену информацией о продаже товаров в соответствии с Директивой Совета ЕС 2021/514, которая вносит изменения в правила административного сотрудничества в сфере налогообложения.
Документ предусматривает упрощение условий применения льготной ставки налогообложения на уровне 5% для доходов, полученных через цифровые платформы. В частности, предусмотрена возможность применения льготных условий для самозанятых лиц при условии, что деятельность, осуществляемая ими через платформу, отличается от зарегистрированных видов хозяйственной деятельности физического лица-предпринимателя.
Из законопроекта изъяты положения об открытии специальных счетов для продавцов, работающих через платформы, а также нормы о раскрытии банковской тайны.
Документ уточняет требования к налоговым агентам — операторам платформ-нерезидентов. Предусмотрен упрощенный порядок подачи отчетности (один раз в год через специальное портальное решение). Уплата налогов будет производиться ежемесячно в иностранной валюте.
Законопроект также упрощает процедуру выполнения налоговых обязательств для физических лиц, получающих доходы через платформы. В случае превышения дохода более 834 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года, или превышения не облагаемого налогом минимума от продажи товаров, налоговое обязательство будет определять контролирующий орган без подачи декларации.
Отдельно законопроект предусматривает нормы, которые должны устранить риск признания трудовыми отношений между операторами платформ и продавцами, предоставляющими услуги через такие сервисы.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15110, предусматривающий продление действия военного сбора на три года после завершения войны. Принятие закона также является важным шагом для выполнения международных обязательств Украины, в частности в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.
По материалам:
Finance.ua
ЗаконопроектыВерховная РадаНалоги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems