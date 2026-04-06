Законопроекты о налогообложении цифровых платформ и зарубежных посылок доработали: что изменилось Сегодня 16:26 — Казна и Политика

Правительство рассчитывает привлечь в бюджет дополнительно к 10 млрд грн

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил два законопроекта, касающиеся налогообложения цифровых платформ и международных посылок. Оба документа являются частью обязательств Украины перед МВФ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Налогообложение цифровых платформ (№ 15111)

Комитет поддержал доработанную версию законопроекта № 15111. По словам Железняка, документ стал значительно лучше, поскольку учел замечания бизнеса.

Ожидается, что его вынесут на голосование во вторник, 7 апреля.

В доработанной версии документа учли:

предоставление разрешения самозанятым лицам облагать налогом доходы от платформ на общих основаниях как и для физических лиц;



исключение необходимости открытия специальных счетов для продавцов через платформы;



отменено требование об обязательном раскрытии банковской тайны о доходах продавцов.

вместо обязательной налоговой декларации (при превышении лимитов) вводится механизм налоговых уведомлений-решений от ГНС.

Новые правила заработают не раньше 1 января 2027 года, а фактическое налогообложение начнется только в 2028 году (по итогам 2027-го).

Отмена льготы на посылки до 150 евро (№ 15112−1)

Также комитет поддержал законопроект об отмене лимита в 150 евро на беспошлинный ввоз посылок из-за границы. Это решение — один из «маяков» МВФ. В настоящее время документ одобрен только в первом чтении.

Ключевые детали:

этот проект вносит изменения в Налоговый кодекс, в то время как основные изменения в Таможенный кодекс будут внесены через другой законопроект (№ 12360);

правительство рассчитывает привлечь в бюджет дополнительно к 10 млрд грн;

система начнет работать только тогда, когда будет принято решение правительства. По мнению Железняка, это произойдет значительно позже января 2027 года, поскольку сейчас даже не выделены средства на разработку системы.

Ни один из законопроектов не принесет дополнительных поступлений в 2026 году. Все изменения вступят в силу в 2027 году или позже. В настоящее время эти решения расцениваются, прежде всего, как выполнение условий программы сотрудничества с МВФ.

