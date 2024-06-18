Рада поддержала возможность восстановления в воинском звании — Finance.ua

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Рада поддержала возможность восстановления в воинском звании

Казна и Политика
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Рада поддержала возможность восстановления в воинском звании
Рада поддержала возможность восстановления в воинском звании
Верховная Рада поддержала в первом чтении внесение изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины о восстановлении бывшего воинского звания во время действия военного положения.
Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Телеграме.
По его словам, законодательная инициатива № 9316 была поддержана 286-ю голосами народных депутатов.
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Основной целью законопроекта является восстановление в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за примерное выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и т. д. во время действия военного положения.
Документом предлагается установить норму о восстановлении бывшего воинского звания во время действия военного положения.
Также предложено, чтобы во время действия военного положения офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, были восстановлены в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, занимаемой при условии положительной аттестации, приказами начальников, в подчинении которых они проходят действующую военную службу или приравненных к ним лиц и выше.
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Предусмотрено, что в случае отсутствия такого должностного лица (в результате расформирования, ликвидации органа военного управления и т. п.) приказ выдается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу.
«К восстановлению офицера в прежнем воинском звании и присвоении ему очередного звания повторное лишение воинского звания не допускается», — говорится в тексте законопроекта.
В то же время предложено, чтобы лицо, восстановленное в воинском звании, могло пользоваться правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с обновленным воинским званием.
Ожидается, что принятие проекта закона и его реализация обеспечит комплектование Вооруженных Сил профессионально компетентными военнослужащими офицерского состава с реальным боевым опытом и, как следствие, усилит оборонный потенциал государства.
По материалам:
Укрінформ
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