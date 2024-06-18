Рада поддержала возможность восстановления в воинском звании — Finance.ua

Рада поддержала возможность восстановления в воинском звании Сегодня 21:32 — Казна и Политика

Рада поддержала возможность восстановления в воинском звании

Верховная Рада поддержала в первом чтении внесение изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины о восстановлении бывшего воинского звания во время действия военного положения.

Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Телеграме

По его словам, законодательная инициатива № 9316 была поддержана 286-ю голосами народных депутатов.

Основной целью законопроекта является восстановление в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за примерное выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и т. д. во время действия военного положения.

Документом предлагается установить норму о восстановлении бывшего воинского звания во время действия военного положения.

Также предложено, чтобы во время действия военного положения офицеры, лишенные во инск ого звания в дисциплинарном порядке, были восстановлены в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, занимаемой при условии положительной аттестации, приказами начальников, в подчинении которых они проходят действующую военную службу или приравненных к ним лиц и выше.

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Предусмотрено, что в случае отсутствия такого должностного лица (в результате расформирования, ликвидации органа военного управления и т. п. ) приказ выдается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу.

«К восстановлению офицера в прежнем воинском звании и присвоении ему очередного звания повторное лишение воинского звания не допускается», — говорится в тексте законопроекта.

В то же время предложено, чтобы лицо, восстановленное в воинском звании, могло пользоваться правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с обновленным воинским званием.

Ожидается, что принятие проекта закона и его реализация обеспечит комплектование Вооруженных Сил профессионально компетентными военнослужащими офицерского состава с реальным боевым опытом и, как следствие, усилит оборонный потенциал государства.

Укрінформ По материалам:

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