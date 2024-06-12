Без военного билета могут быть недоступны «сотни, если не тысячи» госуслуг, — Минюст Сегодня 10:27 — Личные финансы

Военнообязанным украинцам могут ограничивать предоставление государственных услуг без военно-учетных документов. Речь идет о «сотнях, если не тысячах» услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Он пояснил, что закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-либо услугой государство может потребовать военно-учетные документы. Как отметил Малюська, такое требование позволит военнообязанным «появляться на радарах государства».

«Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы (требование предоставить военные документы, — ред.). Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет спрашивать военно-учетный документ», — сказал министр.

Малюська также отметил, что ожидать масштабную реформу не стоит, потому что украинское законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. По его словам, речь идет о «сотнях, если не тысячах» услуг, при предоставлении которых могут попросить предоставить военно-учетный документ.

Глава Минюста добавил, что для определенных услуг такое требование вводить не будут. Это услуги, касающиеся членов семьи и детей военнообязанного. Для критически важных услуг такие требования вводить не будут.

По словам Малюськи, военно-учетные документы потребуют при предоставлении услуг, необходимых для «хорошей жизни и личного комфорта» военнообязанного.

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Одно из главных нововведений — это обновление данных военнообязанных.

Военнообязанные украинцы должны до 16 июля 2024 года обновить свои учетные данные. Это касается как мужчин, так и военнообязанных женщин, даже тех, кто находится за границей.

Обновить данные можно в ТЦК или центрах предоставления админуслуг, а также через мобильное приложение «Резерв+».

В случае невыполнения нормы закона к указанному сроку предусмотрены штрафы.

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