Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения — Finance.ua

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Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения

Казна и Политика
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Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения
Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения
Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушения по мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. За законопроект проголосовали 254 депутата.
«Парламент проголосовал за основу № 10 379 законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушения по мобилизации», — говорится в сообщении.
Он отметил, что документ прошел только в первом чтении, а не в целом.
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«По факту одобрена сейчас правительственная версия со всеми нормами. Она имеет много проблем и жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете», — пояснил нардеп.
Напомним, 8 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности определился с размерами штрафов за нарушение мобилизации и военного учета.
В частности, комитет предложил исключить из проекта закона все изменения в Уголовный кодекс, то есть тюремных сроков за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации не будет.

Размер штрафов за нарушение правил военного учета и мобилизации

Согласно комитетским предложениям, за нарушение правил военного учета в мирное время будет предусматриваться штраф от 3 400 до 5 100 гривен, повторно или в особый период — от 17 тысяч до 22 500 гривен.
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время планируется установить штрафы от 5 100 до 8 500 гривен для граждан, 17 тысяч — 34 тысячи гривен — для должностных и юридических лиц. Во время военного положения штрафы будут составлять от 17 тысяч до 22 500 гривен — для граждан, от 34 тысяч до 59 500 гривен — для должностных и юридических лиц.

Справка Finance.ua:

  • в начальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет;
  • также за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предполагалось наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере от 34 тысяч до 85 тысяч гривен, а в условиях особого периода — от 153 тысяч до 204 тысяч гривен.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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