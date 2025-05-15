Рада поддержала отмену виз для волонтеров во время действия военного положения — Finance.ua

Рада поддержала отмену виз для волонтеров во время действия военного положения
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13071 об отмене визовых требований для иностранцев определенных категорий. «За» проголосовали 277 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Согласно закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», иностранцы и лица без гражданства обязаны получить долгосрочную визу с целью получения вида на жительство в Украине.
Проектом предлагается исключить из этого требования следующие категории лиц:
- иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан россии), которые приехали в Украину для работы в филиалах или представительствах юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, и являются получателями гуманитарной помощи;
- иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан россии), прибывших с целью участия в международных или региональных волонтерских программах, а также в деятельности организаций и учреждений, привлекающих волонтеров.
Соответственно такие лица, которые въехали в Украину после 24 февраля 2022 года и подадут заявление на оформление вида на временное проживание в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона, считаются временно законно находящимися на территории Украины.
Депутаты обращают внимание, что общая процедура получения вида на жительство, предусматривающая обязательное оформление долгосрочной визы типа D, существенно усложняет легализацию пребывания этой категории иностранцев и лиц без гражданства в Украине в условиях особого периода.
Поделиться новостью