Рада поддержала отмену виз для волонтеров во время действия военного положения — Finance.ua

Рада поддержала отмену виз для волонтеров во время действия военного положения Сегодня 12:46

Рада поддержала отмену виз для волонтеров во время действия военного положения

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13071 об отмене визовых требований для иностранцев определенных категорий. «За» проголосовали 277 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Согласно закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», иностранцы и лица без гражданства обязаны получить долгосрочную визу с целью получения вида на жительство в Украине.

Читайте также Правительство упростило выплаты для раненых волонтеров и семей погибших

Проектом предлагается исключить из этого требования следующие категории лиц:

иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан россии), которые приехали в Украину для работы в филиалах или представительствах юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, и являются получателями гуманитарной помощи;

иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан россии), прибывших с целью участия в международных или региональных волонтерских программах, а также в деятельности организаций и учреждений, привлекающих волонтеров.

Соответственно такие лица, которые въехали в Украину после 24 февраля 2022 года и подадут заявление на оформление вида на временное проживание в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона, считаются временно законно находящимися на территории Украины.

Читайте также Волонтерство могут засчитывать за практику в вузах — Зеленский подписал закон

Депутаты обращают внимание, что общая процедура получения вида на жительство, предусматривающая обязательное оформление долгосрочной визы типа D, существенно усложняет легализацию пребывания этой категории иностранцев и лиц без гражданства в Украине в условиях особого периода.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.