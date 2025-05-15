Рада поддержала отмену виз для волонтеров во время действия военного положения — Finance.ua
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Рада поддержала отмену виз для волонтеров во время действия военного положения

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Рада поддержала отмену виз для волонтеров во время действия военного положения
Рада поддержала отмену виз для волонтеров во время действия военного положения
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13071 об отмене визовых требований для иностранцев определенных категорий. «За» проголосовали 277 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Согласно закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», иностранцы и лица без гражданства обязаны получить долгосрочную визу с целью получения вида на жительство в Украине.
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Проектом предлагается исключить из этого требования следующие категории лиц:
  • иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан россии), которые приехали в Украину для работы в филиалах или представительствах юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, и являются получателями гуманитарной помощи;
  • иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан россии), прибывших с целью участия в международных или региональных волонтерских программах, а также в деятельности организаций и учреждений, привлекающих волонтеров.
Соответственно такие лица, которые въехали в Украину после 24 февраля 2022 года и подадут заявление на оформление вида на временное проживание в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона, считаются временно законно находящимися на территории Украины.
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Депутаты обращают внимание, что общая процедура получения вида на жительство, предусматривающая обязательное оформление долгосрочной визы типа D, существенно усложняет легализацию пребывания этой категории иностранцев и лиц без гражданства в Украине в условиях особого периода.
По материалам:
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