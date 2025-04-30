Волонтерство могут засчитывать за практику в вузах — Зеленский подписал закон Сегодня 17:40

Волонтерство могут засчитывать за практику в вузах — Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о содействии развитию волонтерства среди учащихся.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта № 11159.

Авторы законопроекта объясняли, что волонтерство дает молодежи возможность развивать свои навыки и получать практический опыт, что полезно не только для дальнейшего поступления в вузы, но и для поступления на рынок труда.

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Отныне волонтерский опыт может влиять на поступление в учебные заведения, ведь его можно включать в мотивационное письмо поступающего. К письму можно приложить копии (фотокопии) материалов, подтверждающих информацию.

Кроме того, закон позволяет относить время волонтерской деятельности в практику (в случае ее соответствия образовательной программе учебного заведения с согласия вуза).

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Также волонтерам будут выдавать документ, подтверждающий участие в волонтерской деятельности от общественной, благотворительной или волонтерской организации.

Руководители учебных заведений будут обязаны поддерживать развитие волонтерских инициатив и привлечение учащихся к волонтерской деятельности.

hromadske По материалам:

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