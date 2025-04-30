Волонтерство могут засчитывать за практику в вузах — Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон о содействии развитию волонтерства среди учащихся.
Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта № 11159.
Авторы законопроекта объясняли, что волонтерство дает молодежи возможность развивать свои навыки и получать практический опыт, что полезно не только для дальнейшего поступления в вузы, но и для поступления на рынок труда.
Отныне волонтерский опыт может влиять на поступление в учебные заведения, ведь его можно включать в мотивационное письмо поступающего. К письму можно приложить копии (фотокопии) материалов, подтверждающих информацию.
Кроме того, закон позволяет относить время волонтерской деятельности в практику (в случае ее соответствия образовательной программе учебного заведения с согласия вуза).
Также волонтерам будут выдавать документ, подтверждающий участие в волонтерской деятельности от общественной, благотворительной или волонтерской организации.
Руководители учебных заведений будут обязаны поддерживать развитие волонтерских инициатив и привлечение учащихся к волонтерской деятельности.
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