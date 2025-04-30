Волонтерство могут засчитывать за практику в вузах — Зеленский подписал закон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Волонтерство могут засчитывать за практику в вузах — Зеленский подписал закон

23
Волонтерство могут засчитывать за практику в вузах — Зеленский подписал закон
Волонтерство могут засчитывать за практику в вузах — Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон о содействии развитию волонтерства среди учащихся.
Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта № 11159.
Авторы законопроекта объясняли, что волонтерство дает молодежи возможность развивать свои навыки и получать практический опыт, что полезно не только для дальнейшего поступления в вузы, но и для поступления на рынок труда.
Читайте также
Отныне волонтерский опыт может влиять на поступление в учебные заведения, ведь его можно включать в мотивационное письмо поступающего. К письму можно приложить копии (фотокопии) материалов, подтверждающих информацию.
Кроме того, закон позволяет относить время волонтерской деятельности в практику (в случае ее соответствия образовательной программе учебного заведения с согласия вуза).
Читайте также
Также волонтерам будут выдавать документ, подтверждающий участие в волонтерской деятельности от общественной, благотворительной или волонтерской организации.
Руководители учебных заведений будут обязаны поддерживать развитие волонтерских инициатив и привлечение учащихся к волонтерской деятельности.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems