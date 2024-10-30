Рада отклонила закон, предусматривавший штрафы для мобильных операторов за сбои связи во время блэкаутов — Finance.ua

Рада отклонила закон, предусматривавший штрафы для мобильных операторов за сбои связи во время блэкаутов Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Рада отклонила закон, предусматривавший штрафы для мобильных операторов за сбои связи во время блэкаутов

Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали в первом чтении закон № 11 431 об урегулировании вопроса государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения постоянства электронных коммуникационных сетей.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За законопроект пытались проголосовать дважды: впервые его поддержали 199 депутатов, во второй попытке — 206. Необходимый минимум составляет 226 голосов парламентариев, поэтому этот законопроект отклонили.

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Законопроект предусматривает штрафы на операторов за то, что они не обеспечили бесперебойную связь, когда отключают свет. В то же время против законопроекта выступили Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата и Союз украинских предпринимателей.

Они отметили такие риски:

законопроект усиливает давление на бизнес и контроль, увеличивая штрафы и поступления в бюджет за их счет;

новые штрафы и контроль будут создавать угрозу планируемым инвестициям и развитию отрасли.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции в заключении о законопроекте № 11 431 отметило , что закон не будет гарантировать связь в случае систематических отключений электроэнергии, но станет инструментом усиления коррупционного давления.

В заключении НАПК говорится, что законопроект не предусматривает четких правил, что повышает риск коррупционных злоупотреблений.

«Необоснованное усиление ответственности путем увеличения размера штрафа создает условия для регуляторного давления на поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг в коррупционных целях», — говорится в отчете агентства.

theБабель По материалам:

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