Рада отклонила закон, предусматривавший штрафы для мобильных операторов за сбои связи во время блэкаутов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада отклонила закон, предусматривавший штрафы для мобильных операторов за сбои связи во время блэкаутов

Казна и Политика
13
Рада отклонила закон, предусматривавший штрафы для мобильных операторов за сбои связи во время блэкаутов
Рада отклонила закон, предусматривавший штрафы для мобильных операторов за сбои связи во время блэкаутов
Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали в первом чтении закон № 11 431 об урегулировании вопроса государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения постоянства электронных коммуникационных сетей.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За законопроект пытались проголосовать дважды: впервые его поддержали 199 депутатов, во второй попытке — 206. Необходимый минимум составляет 226 голосов парламентариев, поэтому этот законопроект отклонили.
Читайте также
Законопроект предусматривает штрафы на операторов за то, что они не обеспечили бесперебойную связь, когда отключают свет. В то же время против законопроекта выступили Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата и Союз украинских предпринимателей.
Они отметили такие риски:
  • законопроект усиливает давление на бизнес и контроль, увеличивая штрафы и поступления в бюджет за их счет;
  • новые штрафы и контроль будут создавать угрозу планируемым инвестициям и развитию отрасли.
Читайте также
Национальное агентство по предотвращению коррупции в заключении о законопроекте № 11 431 отметило, что закон не будет гарантировать связь в случае систематических отключений электроэнергии, но станет инструментом усиления коррупционного давления.
В заключении НАПК говорится, что законопроект не предусматривает четких правил, что повышает риск коррупционных злоупотреблений.
«Необоснованное усиление ответственности путем увеличения размера штрафа создает условия для регуляторного давления на поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг в коррупционных целях», — говорится в отчете агентства.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.