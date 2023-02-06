Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов

Казна и Политика
161
Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов
Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов
Верховная Рада одобрила законопроекты № 8360 и 8361-д, касающиеся освобождения от НДС и ввозной пошлины некоторых товаров, необходимых ВСУ для обороны нашей страны.
Об этом сообщил народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк. За документы проголосовали 331 и 326 депутатов соответственно.
Закон № 3680 предусматривает, что на период действия в Украине военного положения, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от НДС операции по ввозу:
  • беспилотных летательных аппаратов;
  • оптических и коллиматорных прицелов (коллиматоров);
  • прицелов ночного видения или тепловизионных прицелов;
  • тепловизионных биноклей и монокуляров, приборов ночного видения.
«При этом предполагается, что указанные льготы не будут применяться к товарам, имеющим происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону и/или государством-агрессором в отношении Украины согласно законодательству, и/или ввозимые с территории государства-оккупанта (агрессора ) и/или с оккупированной территории Украины, определенной таковой по закону», — говорится в пояснительной записке.
Читайте также
Закон № 8361-д устанавливает, что на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной:
  • беспилотные летательные аппараты;
  • оптические и коллиматорные прицелы (коллиматоры);
  • прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;
  • тепловизионные бинокли и моноочки;
  • приборы ночного видения;
  • рации.
Действие закона распространяется на товары, если они ввозятся предприятиями или гражданами. Это же касается и пересылки указанных товаров такими лицами или организациями с помощью международных и почтовых экспресс-сервисов.
Читайте также
Документ также предусматривает, что пропуск через таможенную границу, таможенный контроль и таможенное оформление вышеперечисленных товаров будет производиться в первоочередном порядке без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, в том числе мер государственного экспортного контроля.
Место для вашей рекламы
При этом указанные льготы не будут применяться к товарам, имеющим происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону и/или государством-агрессором в отношении Украины согласно законодательству. То же касается товаров, ввозимых с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, определенной таковой по закону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
zn.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.