Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов — Finance.ua

Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов

Верховная Рада одобрила законопроекты № 8360 и 8361-д, касающиеся освобождения от НДС и ввозной пошлины некоторых товаров, необходимых ВСУ для обороны нашей страны.

Об этом сообщил народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк. За документы проголосовали 331 и 326 депутатов соответственно.

Закон № 3680 предусматривает, что на период действия в Украине военного положения, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от НДС операции по ввозу:

беспилотных летательных аппаратов;

оптических и коллиматорных прицелов (коллиматоров);

прицелов ночного видения или тепловизионных прицелов;

тепловизионных биноклей и монокуляров, приборов ночного видения.

«При этом предполагается, что указанные льготы не будут применяться к товарам, имеющим происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону и/или государством-агрессором в отношении Украины согласно законодательству, и/или ввозимые с территории государства-оккупанта (агрессора ) и/или с оккупированной территории Украины, определенной таковой по закону», — говорится в пояснительной записке.

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Закон № 8361-д устанавливает, что на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной:

беспилотные летательные аппараты;

оптические и коллиматорные прицелы (коллиматоры);

прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;

тепловизионные бинокли и моноочки;

приборы ночного видения;

рации.

Действие закона распространяется на товары, если они ввозятся предприятиями или гражданами. Это же касается и пересылки указанных товаров такими лицами или организациями с помощью международных и почтовых экспресс-сервисов.

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Документ также предусматривает, что пропуск через таможенную границу, таможенный контроль и таможенное оформление вышеперечисленных товаров будет производиться в первоочередном порядке без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, в том числе мер государственного экспортного контроля.

При этом указанные льготы не будут применяться к товарам, имеющим происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону и/или государством-агрессором в отношении Украины согласно законодательству. То же касается товаров, ввозимых с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, определенной таковой по закону.

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