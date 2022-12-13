Парламент освободил от уплаты пошлины и НДС энергооборудование — Finance.ua
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Парламент освободил от уплаты пошлины и НДС энергооборудование

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла во втором чтении два закона об освобождении от уплаты пошлин и НДС на оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры (реестр № 8196 и № 8197).
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме.
Документами освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость и ввозной пошлины товары, предоставляемые бесплатно в качестве помощи от доноров, и ввозимые в Украину субъектами хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность на рынке электрической энергии и подлежат лицензированию НКРЭКУ для целей восстановления инфраструктуры таких предприятий.
Законы вводят фискальные стимулы для производства собственных электрогенераторных установок на территории Украины. Для этого предусматривается освобождение хозяйствующих субъектов, занимающихся производством электрогенераторных установок, от уплаты пошлины и НДС, в частности, двигатели, генераторы, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели.
Кроме этого, документами освобождается от НДС и пошлины техническая помощь от Энергетического сообщества (Energy Community), направленная на возобновление поставок электроэнергии и терминалы Starlink.
Парламентарии также поддержали предоставление возможности хранить топливо без лицензии. По настоянию правительства до 2 тыс. литров. О больших объемах нужно будет уведомить по декларативному принципу налоговую.
Как сообщалось, массированные атаки на украинскую энергосистему продолжаются с 10 октября. Из-за повреждений объектов энергетики по всей территории Украины вводятся почасовые и аварийные отключения электроэнергии.
По материалам:
Укрінформ
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