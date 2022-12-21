Правительство продлило отсрочку уплаты пошлины на товары оборонного назначения — Finance.ua
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Правительство продлило отсрочку уплаты пошлины на товары оборонного назначения

Казна и Политика
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Кабинет Министров продлил отсрочку уплаты пошлины на товары оборонного значения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Об этом в Телеграме сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Продлена отсрочка уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения, конечным получателем которых согласно условиям договора определены Минобороны и Главное управление разведки Минобороны, на основании письменного заявления налогоплательщика, поданного в таможенный орган, который провел такую отсрочку», — говорится в сообщении.
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Напомним, что Кабинет Министров утвердил порядок проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Бюро экономической безопасности.

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По материалам:
Укрінформ
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