Правительство продлило отсрочку уплаты пошлины на товары оборонного назначения — Finance.ua

Правительство продлило отсрочку уплаты пошлины на товары оборонного назначения Сегодня 11:41 — Казна и Политика

Кабинет Министров продлил отсрочку уплаты пошлины на товары оборонного значения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Об этом в Телеграме сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Продлена отсрочка уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения, конечным получателем которых согласно условиям договора определены Минобороны и Главное управление разведки Минобороны, на основании письменного заявления налогоплательщика, поданного в таможенный орган, который провел такую отсрочку», — говорится в сообщении.

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Напомним, что Кабинет Министров утвердил порядок проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Бюро экономической безопасности.

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Укрінформ По материалам:

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