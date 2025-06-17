Рада одобрила создание Государственного реестра военнослужащих — Finance.ua

Рада одобрила создание Государственного реестра военнослужащих
Верховная Рада приняла закон с предложениями президента о создании Государственного реестра военнослужащих и совершенствовании порядка ведения воинского учета.
Об этом сообщил депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.
За законопроект № 12066 проголосовали 265 народных депутатов.
Государственный реестр военнослужащих будет информационно-коммуникационной системой, которая обеспечит:
- сбор и хранение данных;
- обновление информации;
- учет и обработку;
- защиту персональных данных;
- уникальность каждой записи.
В реестр будут включаться данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службе транспорта.
В системе будут храниться такие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии),
- пол и дата рождения,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта,
- уникальный электронный идентификатор.
Также реестр сможет получать другую информацию (например, отцифрованное изображение лица) путем взаимодействия с другими базами данных.
Данные в реестре будут иметь ограниченный доступ и не подлежат публичному разглашению.
В случае освобождения от военной службы информация о человеке сохраняется до достижения им предельного возраста пребывания на службе. В случае гибели или смерти военнослужащего данные хранятся в течение 25 лет с даты происшествия.
Напомним, накануне заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности согласовал доработанный законопроект о создании электронного реестра военнослужащих.
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