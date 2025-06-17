Рада одобрила создание Государственного реестра военнослужащих — Finance.ua

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Рада одобрила создание Государственного реестра военнослужащих

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Рада одобрила создание Государственного реестра военнослужащих
Рада одобрила создание Государственного реестра военнослужащих
Верховная Рада приняла закон с предложениями президента о создании Государственного реестра военнослужащих и совершенствовании порядка ведения воинского учета.
Об этом сообщил депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.
За законопроект № 12066 проголосовали 265 народных депутатов.
Государственный реестр военнослужащих будет информационно-коммуникационной системой, которая обеспечит:
  • сбор и хранение данных;
  • обновление информации;
  • учет и обработку;
  • защиту персональных данных;
  • уникальность каждой записи.
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В реестр будут включаться данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службе транспорта.
В системе будут храниться такие сведения:
  • фамилия, имя, отчество (при наличии),
  • пол и дата рождения,
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта,
  • уникальный электронный идентификатор.
Также реестр сможет получать другую информацию (например, отцифрованное изображение лица) путем взаимодействия с другими базами данных.
Данные в реестре будут иметь ограниченный доступ и не подлежат публичному разглашению.
В случае освобождения от военной службы информация о человеке сохраняется до достижения им предельного возраста пребывания на службе. В случае гибели или смерти военнослужащего данные хранятся в течение 25 лет с даты происшествия.
Напомним, накануне заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности согласовал доработанный законопроект о создании электронного реестра военнослужащих.
По материалам:
Finance.ua
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