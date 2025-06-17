Рада одобрила создание Государственного реестра военнослужащих — Finance.ua

Рада одобрила создание Государственного реестра военнослужащих Сегодня 17:50

Рада одобрила создание Государственного реестра военнослужащих

Верховная Рада приняла закон с предложениями президента о создании Государственного реестра военнослужащих и совершенствовании порядка ведения воинского учета.

Об этом сообщил депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроект № 12066 проголосовали 265 народных депутатов.

Государственный реестр военнослужащих будет информационно-коммуникационной системой, которая обеспечит:

сбор и хранение данных;

обновление информации;

учет и обработку;

защиту персональных данных;

уникальность каждой записи.

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В реестр будут включаться данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службе транспорта.

В системе будут храниться такие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии),

пол и дата рождения,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта,

уникальный электронный идентификатор.

Также реестр сможет получать другую информацию (например, отцифрованное изображение лица) путем взаимодействия с другими базами данных.

Данные в реестре будут иметь ограниченный доступ и не подлежат публичному разглашению.

В случае освобождения от военной службы информация о человеке сохраняется до достижения им предельного возраста пребывания на службе. В случае гибели или смерти военнослужащего данные хранятся в течение 25 лет с даты происшествия.

Напомним, накануне заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила , что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности согласовал доработанный законопроект о создании электронного реестра военнослужащих.

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