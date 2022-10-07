Рада одобрила проект бюджета на 2023 год в первом чтении — Finance.ua

Рада одобрила проект бюджета на 2023 год в первом чтении
Парламент утвердил проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«За» проголосовал 251 нардеп.
Рассмотрение правок длилось два часа. Всего депутаты подали 1270 предложений.
На голосовании парламентарии поддержали всего две поправки:
- увеличение на 2 млрд грн расходов по бюджетной программе «Государственный фонд регионального развития»;
- дополнительные 446 млн грн на финансирование социальной защиты детей и семьи.
Ранее бюджетный комитет Рады поддержал также поправки о выделении дополнительных 1,3 млрд грн на мероприятия по защите национального информационного пространства и направлению 100 млн грн в поддержку системы государственного иновещания Украины. Однако в зале голосования эти предложения были отклонены.
Разбирательство во втором чтении планируется уже в октябре.
Справка Finance.ua:
- правительство Украины планирует привлечь в 2023 году $37,9 млрд на финансирование дефицита госбюджета и $13,6 млрд на восстановление, наибольший вклад, как ожидается, соответственно $18 млрд и $6,5 млрд внесут США через USAID;
- в бюджете на 2023 год правительство прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.
Поделиться новостью