Рада одобрила проект бюджета на 2023 год в первом чтении — Finance.ua

Рада одобрила проект бюджета на 2023 год в первом чтении Сегодня 16:42 — Казна и Политика

Рада одобрила проект бюджета на 2023 год в первом чтении

Парламент утвердил проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«За» проголосовал 251 нардеп.

Рассмотрение правок длилось два часа. Всего депутаты подали 1270 предложений.

На голосовании парламентарии поддержали всего две поправки:

увеличение на 2 млрд грн расходов по бюджетной программе «Государственный фонд регионального развития»;

дополнительные 446 млн грн на финансирование социальной защиты детей и семьи.

Ранее бюджетный комитет Рады поддержал также поправки о выделении дополнительных 1,3 млрд грн на мероприятия по защите национального информационного пространства и направлению 100 млн грн в поддержку системы государственного иновещания Украины. Однако в зале голосования эти предложения были отклонены.

Разбирательство во втором чтении планируется уже в октябре.

Справка Finance.ua:

правительство Украины планирует привлечь в 2023 году $37,9 млрд на финансирование дефицита госбюджета и $13,6 млрд на восстановление, наибольший вклад, как ожидается, соответственно $18 млрд и $6,5 млрд внесут США через USAID;

в бюджете на 2023 год правительство прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.



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