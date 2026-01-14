0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада назначила Федорова министром обороны

24
Рада назначила Федорова министром обороны
Рада назначила Федорова министром обороны
Верховная Рада назначила 14 января Михаила Федорова министром обороны Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«За» проголосовали 277 нардепов.
Фото: Ярослав Железняк
Фото: Ярослав Железняк
Как пишет Суспільне, во время презентации своей кандидатуры на пост министра обороны Михаил Федоров подчеркнул свои достижения в диджитализации государственных услуг в должности министра цифровизации и заявил, что в должности министра обороны будет вести работу по цифровизации организации Вооруженных сил Украины и будет продолжать поставлять в армию новые и проверенные средства для ведения военных действий — дроны.
Также Федоров заявил, что планирует провести аудит территориальных центров комплектования, Минобороны и Вооруженных сил Украины.
«Мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны. Все должно базироваться на данных — это мой приоритет. Мы будем измерять эффективность всего», — сказал Федоров.
Он заявил, что вопрос увеличения денежного довольствия для военных является приоритетным для его министерства, но сначала должен пройти аудит Минобороны.
Также Федоров сообщил, что его Минобороны будет вести работу по увеличению получения военной помощи от стран-партнеров и увеличению закупок дронов от украинских производителей для бригад ВСУ.
Ранее Рада поддержала увольнение Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины. Со своей стороны, Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems