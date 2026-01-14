Рада назначила Федорова министром обороны Сегодня 12:56

Рада назначила Федорова министром обороны

Верховная Рада назначила 14 января Михаила Федорова министром обороны Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«За» проголосовали 277 нардепов.

Фото: Ярослав Железняк

Как пишет Суспільне, во время презентации своей кандидатуры на пост министра обороны Михаил Федоров подчеркнул свои достижения в диджитализации государственных услуг в должности министра цифровизации и заявил, что в должности министра обороны будет вести работу по цифровизации организации Вооруженных сил Украины и будет продолжать поставлять в армию новые и проверенные средства для ведения военных действий — дроны.

Также Федоров заявил, что планирует провести аудит территориальных центров комплектования, Минобороны и Вооруженных сил Украины.

«Мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны. Все должно базироваться на данных — это мой приоритет. Мы будем измерять эффективность всего», — сказал Федоров.

Он заявил, что вопрос увеличения денежного довольствия для военных является приоритетным для его министерства, но сначала должен пройти аудит Минобороны.

Также Федоров сообщил, что его Минобороны будет вести работу по увеличению получения военной помощи от стран-партнеров и увеличению закупок дронов от украинских производителей для бригад ВСУ.

Ранее Рада поддержала увольнение Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины. Со своей стороны, Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.