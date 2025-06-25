Рада хочет упростить кредитование для военных: что предлагает Комитет — Finance.ua

Рада хочет упростить кредитование для военных: что предлагает Комитет Сегодня 09:03 — Кредит&Депозит

Рада хочет упростить кредитование для военных: что предлагает Комитет

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил об изменениях для военнослужащих и ветеранов относительно кредитования.

По словам депутата, к нему недавно обратились с запросом на решение проблем с кредитами для военных. После встреч с представителями ветеранских организаций он инициировал заседание комитета с участием профильных министерств, НБУ и представителей банков.

Заметим, согласно п. 15 ст.14 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих», банкам и другим учреждениям запрещено начислять проценты, штрафы и пеню по кредитам военнослужащим, призванным во время мобилизации или участвующим в мероприятиях по защите страны во время особого периода.

Кредитные лимиты на картах

Комитет планирует обратиться в Кабмин и НБУ со следующими предложениями:

банки, в которых военным начисляют выплаты, должны устанавливать кредитный лимит на уровне средней зарплаты за последние три месяца;

НБУ, Минфин и банки должны наработать механизм реализации этого решения, в частности через заключение соответствующего меморандума;

Кабмин должен рассмотреть вариант компенсации банкам процентных ставок по кредитам для военных в качестве альтернативы действующему запрету начислять проценты.

Условия программы «єОселя»

В программе льготной ипотеки для военных предлагают:

увеличить финансирование программы, в том числе за счет сокращения неэффективных государственных инициатив;

отменить дискриминационные условия для уволенных контрактников и семей погибших военных;

ввести льготную ставку 3% годовых на первые 10 лет ипотеки для мобилизованных. С 11 года ставка будет расти до 6%.

Комитет предлагает ограничить доступ к льготной ипотеке для тех, кто не принимал непосредственного участия в обороне страны. Речь идет о:

прокуроров Офиса Генпрокурора;

сотрудников НАБУ, ГБР, БЭБ;

сотрудников Службы судебной охраны и других силовых структур, которые не пребывали в районах боевых действий.

Комитет рекомендует Минобороны и Генштабу разработать исчерпывающий перечень документов, согласно которым банки обязаны предоставлять льготы военным.

Программа «Доступные кредиты 5−7-9%»

По словам нардепа, несмотря на высокий спрос, доступ к финансированию остается сложным. Объем финансирования программы должен быть увеличен.

Особое внимание следует уделить упрощению доступа к кредитованию для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Именно эта отрасль может стать одним из двигателей роста экономики.

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От правительства и Национального банка ожидают шаги по развитию кредитования. Речь идет, в частности, о:

расширении кредитования приоритетных секторов экономики;

поддержке малого и среднего бизнеса;

повышении качества кредитного портфеля;

уменьшении кредитных рисков

Напомним, недавно разгорелась дискуссия по поводу моратория на начисление штрафов и процентов по кредитам для военнослужащих. Клиент monobank рассказал, что после информирования им банка о статусе военнослужащего тот снизил кредитную ставку до нуля, но одновременно снизил до нуля и кредитный лимит.

В то же время в комментариях к этому посту отмечалось, что это проблема не только monobank, но и многих крупных банков. Соучредитель monobank Олег Гороховский тоже заявил , что по схожей схеме работают все крупные банки.

Банкиры призывают четко урегулировать механизм льготного кредитования военнослужащих, отмечая, что финансовая система не выдержит массовую выдачу беспроцентных кредитов без определенного источника компенсации, как это установлено законом.

Национальный банк подчеркнул необходимость формирования общей объективной оценки ситуации и выработки возможных законодательных инициатив, направленных на сбалансированное решение указанного вопроса.

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