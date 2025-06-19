Военным упростили получение компенсации за аренду жилья — Finance.ua

Военным упростили получение компенсации за аренду жилья
Правительство обновило порядок выплаты денежной компенсации для защитников Украины, которые арендуют жилье. Подачу заявления упростили, а круг лиц, которые могут воспользоваться этой компенсацией, расширили.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Что изменилось
1. Новый способ подачи документов
Теперь заявление на выплату компенсации вместе с пакетом документов можно подать через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Подавать можно:
- по месту задекларированного или зарегистрированного жительства (пребывания),
- или по фактическому местожительству.
Также предусмотрен электронный формат подачи документов.
2. Алгоритм обработки документов
Администраторы ЦПАУ в бумажной форме передают заявления в соответствующий местный орган, отвечающий за ветеранскую политику.
После рассмотрения заявления этот орган должен проинформировать ЦПАУ о результатах рассмотрения, а также сообщить о принятом решении.
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3. Расширен список тех, кто может подать заявление
В перечень лиц, имеющих право на компенсацию, добавлены полицейские, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые участвовали в обороне Украины, были уволены со службы и еще не имеют статуса УБД или лица с инвалидностью в результате войны.
Таким заявителям необходимо добавить в пакет документов:
- копию военно-учетного документа,
- копия приказа об исключении из списков личного состава органа полиции, службы гражданской защиты.
Напомним, 7 марта Кабинет Министров утвердил порядок выплаты денежной компенсации лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, за аренду ими жилых помещений. Такую компенсацию предусмотрели для тех, кто:
- является владельцем жилья, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий;
- жилье которых расположено на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
- получают реабилитационную помощь в амбулаториях, расположенных на расстоянии более 15 км от места жительства.
Суммы компенсаций
Размеры выплат зависят от места, где защитник или защитница арендует жилье:
- Киев, Днепр, Львов, Одесса — 2 прожиточных минимума — сейчас это 6 056 грн;
- областные центры — 1,5 ПМ — 4 542 грн;
- другие населенные пункты — 1 ПМ — 3028 грн.
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