ВР приняла законопроект о ежемесячных денежных выплатах защитникам и членам семей погибших Героев — Finance.ua

ВР приняла законопроект о ежемесячных денежных выплатах защитникам и членам семей погибших Героев Сегодня 17:22

ВР приняла законопроект о ежемесячных денежных выплатах защитникам и членам семей погибших Героев

Верховная Рада Украины 15 мая 2025 одобрила в первом чтении за основу проекта Закона о внесении изменения в статью 4 Закона Украины «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» (регистр. № 13164 ).

Что это означает

Статья 4 Закона Украины «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» определяет размеры ежемесячных денежных выплат некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Законопроект направлен на устранение пробелов в Законе о неопределенности размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, что заставляет граждан обращаться в суд.

Проектом Закона предлагается внесение изменений в пункт 4 части первой статьи 4 Закона и предусмотреть, что членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, на которые распространяется действие настоящего Закона, ежемесячная денежная выплата, назначаемая на двух и более членов семьи, выплачивается равными частями.

Читайте также Зарплаты в ВСУ с июня: сколько платят украинским военным в 2025 году

предлагается увеличить размеры ежемесячных денежных выплат некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, путем внесения соответствующих изменений в часть первую статьи 4 указанного Закона. В то же время, в отличие от основного законопроекта под реестр. № 13164, законопроектом под реестр. № 13164−1 путем внесения соответствующих изменений в часть первой статьи 4 Законанекоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, путем внесения соответствующих изменений в часть первую статьи 4 указанного Закона.

«Парламент поручил Комитету по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов доработать указанный законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы, основных положений проекта Закона Украины о внесении изменения в статью 4 Закона Украины „О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан“ (регистр. № 13164−1), поданного народным депутатом Украины Тимошенко Ю.В. и др., и внести его на рассмотрение во втором чтении», — отмечает пресс-служба ВРУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.