Работодателей штрафуют за отсутствие в штате людей с инвалидностью: размер штрафов
В 2025 году работодатели в Украине получили штрафы на общую сумму более 2,76 млрд грн за невыполнение норматива по трудоустройству людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Опендатабот.
Средний штраф вырос на 20%
«317 тысяч гривен штрафа в среднем должны оплатить работодатели, которые не трудоустроили людей с инвалидностью в прошлом году. За год средняя сумма штрафа выросла на 20%», — говорится в сообщении.
Доля нарушителей уменьшается
Так, 8697 работодателям, не выполнившим норматив, были начислены санкции на общую сумму 2,76 миллиарда гривен. Это около 10% всех работодателей, которые должны были трудоустроить людей с инвалидностью по итогам 2025 года. Для сравнения, в 2023 году этот показатель достигал 17,5%, а к началу полномасштабной войны — всего 2,5%.
В общей сложности 88 705 компаний, имеющих от 8 работников, подпадали под обязательный норматив создания рабочих мест для людей с инвалидностью в прошлом году. Это на 2% меньше, чем в 2024 году.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что лицам с инвалидностью оказывается помощь от государства. Она включает некоторые льготы, компенсацию стоимости лекарства и государственные выплаты. Обычно таким людям назначается пенсия по инвалидности. Для ее получения необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа. Однако у лиц с инвалидностью не всегда есть возможность оформить такой вид пособия. Случается, что стажа не хватает, и тогда в назначении выплат откажут. Для таких случаев существует социальная пенсия, выплачиваемая органами соцзащиты.
Украинское законодательство позволяет работникам, в том числе людям с инвалидностью, иметь основное место работы и дополнительно работать по совместительству.
