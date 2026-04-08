Работодателей штрафуют за отсутствие в штате людей с инвалидностью: размер штрафов Сегодня 11:04 — Казна и Политика

8697 работодателей не выполнили норматив в 2025 году

В 2025 году работодатели в Украине получили штрафы на общую сумму более 2,76 млрд грн за невыполнение норматива по трудоустройству людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Опендатабот.

Средний штраф вырос на 20%

«317 тысяч гривен штрафа в среднем должны оплатить работодатели, которые не трудоустроили людей с инвалидностью в прошлом году. За год средняя сумма штрафа выросла на 20%», — говорится в сообщении.

В среднем сумма штрафа для работодателей составила 317 тыс. грн, opendatabot.ua

Доля нарушителей уменьшается

Так, 8697 работодателям, не выполнившим норматив, были начислены санкции на общую сумму 2,76 миллиарда гривен. Это около 10% всех работодателей, которые должны были трудоустроить людей с инвалидностью по итогам 2025 года. Для сравнения, в 2023 году этот показатель достигал 17,5%, а к началу полномасштабной войны — всего 2,5%.

Количество работодателей, не соблюдавших требования, составляет около 10% от общего количества компаний, opendatabot.ua

В общей сложности 88 705 компаний, имеющих от 8 работников, подпадали под обязательный норматив создания рабочих мест для людей с инвалидностью в прошлом году. Это на 2% меньше, чем в 2024 году.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что лицам с инвалидностью оказывается помощь от государства. Она включает некоторые льготы, компенсацию стоимости лекарства и государственные выплаты. Обычно таким людям назначается пенсия по инвалидности. Для ее получения необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа. Однако у лиц с инвалидностью не всегда есть возможность оформить такой вид пособия. Случается, что стажа не хватает, и тогда в назначении выплат откажут. Для таких случаев существует социальная пенсия, выплачиваемая органами соцзащиты.

Украинское законодательство позволяет работникам, в том числе людям с инвалидностью, иметь основное место работы и дополнительно работать по совместительству.

