Работа в Германии без знания языка. Что предлагает рынок труда — Finance.ua
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Работа в Германии без знания языка. Что предлагает рынок труда

Личные финансы
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Работа в Германии без знания языка. Что предлагает рынок труда
Работа в Германии без знания языка. Что предлагает рынок труда
С начала полномасштабной войны из Украины за границу выехали более 8 млн украинцев, которые массово там ищут работу. Самыми популярными странами для беженцев стали Польша, Чехия и Германия.
По словам Василия Воскобойника, президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, в Германию украинцы едут, потому что в стране хорошо развитая экономика и высокие социальные стандарты.
«На сегодняшний день в Германии зарегистрировано примерно 900 тыс. украинских беженцев, из которых 345 тыс. уже встали на учет в местном центре занятости и ищут работу. Более 144 тыс. украинцев записались на местные интеграционные курсы — изучают язык, могут повысить свою квалификацию и в будущем работать на более высокооплачиваемых работах», — рассказывает он.
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В настоящее время в Германии, как и в целом в Европе, наблюдается так называемая нехватка рабочих рук. Но большинство прибывших в Европу после 24 февраля — женщины и дети.
«Многие свободные вакансии есть именно в сфере сельского хозяйства, но украинцы не очень хотят там работать. Они не имеют желания работать в полях. Зато чаще выбирают для себя работу, пусть и физическую, но в помещениях, цехах, где более комфортные условия труда. И все это без знания языка», — отмечает Василий Воскобойник.
Минимальная зарплата в Германии на сегодняшний день такова: час труда стоит от €10, а с 1 октября цифра вырастет до €11,5 за час. Есть немало специальностей, где платят еще больше, и там знание немецкого не обязательно.
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К примеру, поварам предлагают зарплату от €1,9 тыс. в месяц. Без знания языка можно работать на уборках гостиниц или мыть посуду в ресторанах. За такой труд дают более €1,5 тыс. в месяц.
«В Германии одна из самых высоких зарплат в Европе, но нужно понимать, что и уровень жизни значительно выше, более высокие потребительские цены, дороже жилье. Если сравнить, например, трудоустройство в Чехии и Германии, то человек в Германии отложит за месяц на €200-300 больше», — рассказывает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.
Без знания немецкого языка можно трудоустроиться упаковщиком кофе. В обязанности входит контролировать вес, стикеровать, маркировать продукцию и складывать в коробки.
Зарплату предлагают выплачивать дважды в месяц. В общей сложности обещают за такую работу более €2 тыс. Также работодатель предоставляет жилье. €150 высчитывают из зарплаты. Выходной один — воскресенье.
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Среди объявлений на работу есть вакансии в одну из гостиниц на острове Зюльт. Туда нужны администраторы на ресепш (со знанием хотя бы английского языка), горничные, уборщики и официанты.
За месяц работы предлагают от €1500-2500. Проживание бесплатно на территории отеля.
Без знания языка можно найти работу и в сельском хозяйстве. Зачастую вместе с жильем хозяин предлагает даже обеды. Зарплата зависит от объема работы, но составляет не менее 1,5 тыс. евро ежемесячно.
Полезные сайты для поиска работы в Германии:

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Факти
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