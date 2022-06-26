Работа на лето: актуальные вакансии для украинцев в Румынии — Finance.ua
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Работа на лето: актуальные вакансии для украинцев в Румынии

Личные финансы
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Работа на лето: актуальные вакансии для украинцев в Румынии
Работа на лето: актуальные вакансии для украинцев в Румынии
В Румынию после полномасштабного вторжения рф выехало более 80 тысяч украинцев в поисках временного убежища. После поиска жилья актуальным для них является вопрос трудоустройства.
На какие должности нужны украинцы, рассказывает «Сегодня» со ссылкой на сайты EJobs и BestJobs.

Электрик

Компании в столице и крупных городах нуждаются в квалифицированных электриках и инженерах-проектировщиках. Кандидат должен разбираться в электрических станках, промышленных автоматах и иметь опыт управления проектами. Если работать полный рабочий день, за месяц платят 1200–1600 евро (37,3–49,7 тыс. грн).
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Крановщик

Компания по производству стройматериалов ищет крановщика с действительным разрешением на ISCIR группы E. Нужен человек с опытом для выполнения погрузочных, транспортно-разгрузочных работ и техобслуживания кранов. Кроме зарплаты 700-1000 евро (21,7-31 тыс. грн) в месяц, предлагают ваучеры на питание и бонусы.

Перевозки на заказ

Украинцы с водительскими правами категории B могут попробовать свои силы в компании, специализирующейся на перевозке заказчиков. Нужно встречать пассажиров в аэропорту, отвозить микроавтобусом в головной офис компании и обратно. График работы — 12 часов с двухчасовым перерывом. Зарплата 1400–2000 евро (43,5–62,2 тыс. грн) в месяц.
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Продажа товаров

Компания по производству медицинского оборудования нуждается в менеджере по продажам. Нужно продвигать бренд, продукты и услуги в специально отведенных местах, консультировать клиентов, делать презентации. В пользование предоставляют служебный автомобиль и технику, зарплата — 1000-2000 евро (31-62 тыс. грн) в месяц плюс комиссионные.
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Работник состава

Одна из популярных вакансий в Румынии — работник склада. Различные компании предлагают разные условия, но в обязанности всегда входит инвентаризация, подготовка продукции к отправке, прием и фасовка товаров. При стажировке могут платить от 500 евро (15,5 тыс. грн) в месяц, а полноценная зарплата составляет 2750 евро (85,5 тыс. грн) без НДС.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Сьогодні
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