Работа в Испании для украинцев: где можно подзаработать летом — Finance.ua

Работа в Испании для украинцев: где можно подзаработать летом
Все чаще, особенно в летний период, украинцы приступают к поискам работы за границей. Одним из популярных направлений является Испания, где теплый климат и относительно хорошие заработки. Где и сколько можно заработать в этой стране — рассказываем дальше.
Вакансии без опыта
Сначала рассмотрим вакансии, не требующие особых навыков, умений, опыта или знания языка. Соответственно, согласно нашему мониторингу, таким работникам предлагают наименьшую заработную плату. Так, по данным flagma:
работнику, контролирующему качество продукции, на примере ягод, предлагают от 1100 до 1300 евро или 34,1-40,3 тыс. грн в месяц. В обязанности входит только визуальный контроль качества малины и черешни. График работы 6 дней в неделю по 8-9 часов. Проживание бесплатное, питание и спецодежда за свой счет;
работникам в теплицах платят 8 евро в час, что в итоге выходит от 1,7 тыс. евро или 55,5 тыс. грн;
работнику, собирающему клубнику, платят от 5 евро в час или 1000-1200 евро в месяц, что равняется ориентировочно 31-37,2 тыс. грн;
сборщикам мандаринов предлагают 1300-1500 евро в месяц или 40,3-46,5 тыс. грн.