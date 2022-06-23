Работа в Испании для украинцев: где можно подзаработать летом — Finance.ua

Работа в Испании для украинцев: где можно подзаработать летом

Сегодня 09:13 — Личные финансы

Работа в Испании для украинцев: где можно подзаработать летом

Все чаще, особенно в летний период, украинцы приступают к поискам работы за границей. Одним из популярных направлений является Испания, где теплый климат и относительно хорошие заработки. Где и сколько можно заработать в этой стране — рассказываем дальше.

Вакансии без опыта

Сначала рассмотрим вакансии, не требующие особых навыков, умений, опыта или знания языка. Соответственно, согласно нашему мониторингу, таким работникам предлагают наименьшую заработную плату. Так, по данным flagma:

работнику, контролирующему качество продукции, на примере ягод, предлагают от 1100 до 1300 евро или 34,1-40,3 тыс. грн в месяц. В обязанности входит только визуальный контроль качества малины и черешни. График работы 6 дней в неделю по 8-9 часов. Проживание бесплатное, питание и спецодежда за свой счет;

или 34,1-40,3 тыс. грн в месяц. В обязанности входит только визуальный контроль качества малины и черешни. График работы 6 дней в неделю по 8-9 часов. Проживание бесплатное, питание и спецодежда за свой счет; работникам в теплицах платят 8 евро в час, что в итоге выходит от 1,7 тыс. евро или 55,5 тыс. грн;

или 55,5 тыс. грн; работнику, собирающему клубнику, платят от 5 евро в час или 1000-1200 евро в месяц, что равняется ориентировочно 31-37,2 тыс. грн;

в месяц, что равняется ориентировочно 31-37,2 тыс. грн; сборщикам мандаринов предлагают 1300-1500 евро в месяц или 40,3-46,5 тыс. грн.

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Кому платят значительно больше

Выше заработки будут:

у сиделок при пожилых людях (часто ищут именно в украино- или русскоязычную семью). Им платят от 2300 евро или 71,3 тыс. грн и предоставляют отдельную комнату для проживания и бесплатное питание;

или 71,3 тыс. грн и предоставляют отдельную комнату для проживания и бесплатное питание; у работников на страусиной ферме. За работу 5-6 дней в неделю по 8-9 часов платят от 2000 евро или 62 тыс. грн (при условии отработки 40 часов в неделю);

или 62 тыс. грн (при условии отработки 40 часов в неделю); у работников на разных складах, например: игрушек и детских товаров, одежды и т.д. Им предлагают в основном от 2,4 тысячи евро или 74,4 тысячи гривен.

Больше всего, по нашему мониторингу объявлений, платят:

работникам на винных складах — суммы доходят до 4100 евро или 127,1 тыс. грн.

или 127,1 тыс. грн. курьерам — от 3 тыс. евро или 93 тыс. грн.

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