Аренда жилья в Испании: сколько стоит и где искать квартиры — Finance.ua
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Аренда жилья в Испании: сколько стоит и где искать квартиры

Сегодня 13:03Личные финансы
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Аренда жилья в Испании: сколько стоит и где искать квартирыАренда жилья в Испании: сколько стоит и где искать квартиры
В Испании туристический сезон в разгаре. А это значит, что местный рынок недвижимости оживает.
Так, квартиры в аренду ищут не только путешественники из разных стран, но и наши беженцы, приехавшие в Испанию спасаться от войны в Украине. Если вы вдруг решили остановиться в Барселоне или в других испанских городах на несколько дней, недель или даже лет, тогда полезным будет список ресурсов, которые ускорят поиск квартиры.

Основные сайты по аренде жилья в Испании

Краткосрочная аренда. На этих сайтах можно бронировать квартиры по дням и неделям:
Долгосрочная аренда. На этих ресурсах представлено временное жилье от 3 до 11 месяцев. Также есть варианты на длительный срок с подписанием контракта на пять лет и обязательным проживанием не менее 6 месяцев.
Жилье для беженцев. Здесь можно найти варианты, которое предоставляется бесплатно:

За что придется платить при аренде квартиры в Испании

Планируя снять квартиру в Испании, следует помнить, что стоимость недвижимости состоит из двух частей — арендная плата и коммунальные платежи.
На стоимость аренды влияют несколько факторов: город, район города, расстояние от моря, наличие ремонта, тип недвижимости и т.д. Вместе с тем, с коммуналкой тоже не так-то просто. Цена на платежках может также разниться в зависимости от дома, в котором арендуете квартиру. Ведь соседи могут оплачивать газ, свет и воду по разным схемам, поэтому суммы могут несколько колебаться.
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Поэтому будьте готовы прибавить к указанной цене еще и стоимость коммуналки. К примеру, для квартиры с залом и двумя спальнями размер коммунальных платежей составит 100 евро в летнее время и 200+ в зимнее.

Сколько стоит аренда в разных городах Испании

Апартаменты на одного в центре города будут стоить около 500 евро в месяц. Трехкомнатная квартира обойдется почти в 900 евро. На окраине цифры более приемлемые — около 400 евро за 1-комнатную квартиру и свыше 600 евро за 3-комнатную.
Ибица — одно из самых дорогих мест в Испании. Здесь недвижимость на 1 человека будет стоить 830 евро в месяц, если говорить о центре. В окрестностях ценник может достигать 700 евро. В Севилье предлагают жилье по 550 и 420 евро соответственно, а Бильбао будет немного дороже — 750 евро в центре и 580 евро на окраине.
Опять же не забывайте, что это только стоимость аренды (без коммуналки).
Удобно забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

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По материалам: Телеканал 24
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