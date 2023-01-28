Работа для украинцев в Европе: где можно найти и сколько заработать — Finance.ua

Работа для украинцев в Европе: где можно найти и сколько заработать Сегодня 11:01 — Личные финансы

Работа для украинцев в Европе: где можно найти и сколько заработать

Вакансии для граждан Украины в Европе есть, хотя их количество ощутимо уменьшилось по сравнению с предновогодним спросом на работу иностранцев.

Об этом пишут эксперты Миграционной платформы EWL.

Польша

Работа для украинцев в Польше есть в ведущих отраслях, где трудоустраиваются граждане Украины, в том числе беженцы. Это вакансии в сфере логистики, в которой ищут работников складов.

Также есть работа в автомобильной отрасли, которая испытывает нехватку работников.

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Больше вакансий появляется на предприятиях пищевой промышленности, которые готовятся к летнему сезону — например, производстве мороженого.

С 1 января в Польше подняли минимальную ставку до 3490 злотых брутто (29,7 тыс. грн), а в июле ожидается еще одно повышение — до 3600 злотых брутто (30,7 тыс. грн).

Средняя зарплата для работников, выполняющих простую физическую работу, которая не требует знания польского языка — 4000-4400 злотых (34-37 тыс. грн).

Румыния

В Румынии работу украинцев можно найти на логистических складах и производстве.

Зарплаты в Румынии ниже по сравнению с другими странами Европы. Поэтому эта страна пытается конкурировать с лучшими условиями для беженцев из Украины, чтобы заполнить вакансии и одновременно дать им работу в сложное время.

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550 евро (22 тыс. грн). Некоторые работодатели приглашают на работу женщин из Украины, предлагая бесплатное жилье и купоны на бесплатное питание со средней месячной зарплатой

Один из автомобильных гигантов предлагает работу исключительно для украинских женщин, которые могут приехать в страну вместе с детьми. За проживание детей тоже не нужно платить. Женщины самоорганизуются по сменам, и пока одни работают, другие ухаживают за детьми. Таким образом, они могут не беспокоиться за безопасность детей и одновременно заработать на простой физической работе по изготовлению проводов для автомобилей, которая не требует каких-либо специальных навыков. В месяц получается 550 евро.

Чехия

Среди востребованных профессий и актуальных вакансий в Чехии сейчас работники логистических складов для сбора деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектования товаров.

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Большинство работодателей предлагают бесплатное жилье для своих работников. Некоторые предприятия обеспечивают своих работников бесплатным питанием или по льготным ценам. Это работа, не требующая знания чешского языка и опыта.

В месяц можно заработать — 25-28 тыс. крон нетто (42,1-47,2 тыс. грн).

Голландия

В Нидерландах граждан Украины трудоустраивают на предприятиях по производству мясной продукции и логистических складах с зарплатой 1800 евро в месяц брутто (72,2 тыс. грн). Это также работа, не требующая специальных навыков или знания языка.

Часто требованием работодателей является наличие удостоверения водителя, чтобы иметь возможность доехать на работу на служебной машине, которую дают работникам. Кроме того, трудоустроиться могут те, кто имеет статус временной защиты, выданный Нидерланами, а также BSN — голландский аналог идентификационного кода.

Граждане Украины с опытом работы в гастрономической сфере и знанием английского на коммуникативном уровне могут трудоустроиться поварами или официантами и получать зарплату 1900-2000 евро нетто (76,2-80,2 тыс. грн).

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