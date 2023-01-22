Работникам придется согласиться на низкоквалифицированную работу: война рф против Украины ударит по мировому рынку труда — Finance.ua

Работникам придется согласиться на низкоквалифицированную работу: война рф против Украины ударит по мировому рынку труда Сегодня 12:44 — Личные финансы

Работникам придется согласиться на низкоквалифицированную работу: война рф против Украины ударит по мировому рынку труда

Рост занятости в мире резко замедлится до 1% в этом году по сравнению с 2% в 2022 году из-за экономических последствий войны рф против Украины, высокой инфляции и усиления денежно-кредитной политики.

Об этом свидетельствует доклад международной организации труда.

В то же время ожидается, что в 2023 году количество безработных в мире вырастет на 3 млн до 208 млн, а реальная заработная плата будет съедена инфляцией.

Нехватка новых рабочих мест ударит по странам в то время, когда многие все еще восстанавливаются после экономического шока, вызванного глобальной пандемией.

«Замедление глобального роста занятости означает, что мы не ожидаем, что потери, понесенные во время кризиса COVID-19, будут восстановлены до 2025 года», — сказал Ричард Саманс, директор Исследовательского департамента МОТ и координатор отчета.

МОТ заявила, что в ближайшие годы прогресс в сокращении количества неформальных рабочих мест в мире, вероятно, повернет назад.

Глобальный прогноз занятости ниже предварительной оценки МОТ о росте на 1,5% к 2023 году.

«Нынешний спад означает, что многим работникам придется согласиться на низкоквалифицированную работу, часто с очень низкой оплатой труда, иногда с недостаточным количеством часов. Кроме того, поскольку цены растут быстрее номинальных трудовых доходов, кризис стоимости жизни рискует привести к бедности большего количества людей» , — говорится в докладе.

Ситуация может еще больше усугубиться, если мировая экономика замедлится, добавили в МОТ.

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