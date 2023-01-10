Работа: кого ищут и кому платят больше всего — данные Опендатабот Сегодня 08:01 — Личные финансы

Работа: кого ищут и кому платят больше всего — данные Опендатабот

Количество новых вакансий на второй месяц подряд уменьшается. Такая тенденция наблюдается из-за традиционного снижения бизнес-активности перед Новым годом.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Work.ua отметили, что в декабре предложений о работе стало на 3%меньше, чем было в ноябре. Количество новых объявлений о поиске работников также сократилось — на 4% в месяц.

В каких регионах больше всего работы

В топ-5 регионов, где больше всего ищут работников, третий месяц подряд попадают Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области. Наибольший прирост вакансий за месяц зафиксирован в Херсонской (+67%) и других прифронтовых областях, таких как Николаевская, Донецкая и Харьковская.

Топ вакансий в прифронтовых регионах почти не отличается от общего перечня востребованных работников по стране. Речь идет о предложениях работы для продавцов, водителей, поваров, бухгалтеров и медицинских работников.

Кого ищут больше всего

Наиболее востребованными, как и в ноябре, остаются менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, бухгалтеры, водители и повара.

Практически отсутствует конкуренция по должностям: технолог кондитерского производства, электрослесарь, офтальмохирург, врач УЗИ, заведующий аптекой и оториноларинголог.

Топ наиболее популярных среди соискателей предложений почти не изменился. Соискатели по-прежнему активно откликаются на вакансии верстальщиков, ретушеров, специалистов чатов, а в декабре к топу присоединились front-end программисты и тестировщики.

Наибольшее количество резюме размещают кандидаты из Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областей. Интересно, что, несмотря на блэкауты, дистанционная работа все еще остается на втором месте по востребованности.

У кого самые большие зарплаты

Должности с самой большой зарплатой за месяц также не изменились. В перечне высокооплачиваемых специалистов так же остаются медиабайеры с гонораром в 60 000 грн, водители-международники — 40 000 грн.

В декабре, кроме вакансий руководителей, в топ высокооплачиваемых работников попали рихтовщики с гонораром в 35 000 грн и менеджер по работе с супермаркетами — 32 500 грн.

На начало 2023 года на сайте открыто 45 347 вакансий. В декабре опубликовано 371 209 резюме — это на 6% меньше, чем было в этот период в прошлом году.

Инфографика: Опендатабот

Как дела у ІТ

По данным Djinni , в декабре компании опубликовали 12 386 вакансий. Это на 32% меньше, чем в ноябре. В последний раз столько предложений о поиске специалистов было только в сентябре 2020 года.

На данный момент больше кандидатов получают предложения от рекрутеров, чем откликаются на вакансии. Так, в декабре предложения получили 27 тысяч кандидатов, а откликнулись на вакансии — почти 24 тысячи. Однако в Djinni комментируют, что это не одни и те же люди. Только 8 тысяч кандидатов в декабре и откликались, и получали сообщения от рекрутеров.

Инфографика: Опендатабот

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